Șeful PSD Cluj își jignește public o colegă de partid. Ce a spus Liviu Alexa despre „amiba politică Cristina Burciu”, după ce deputata a anunțat că votează pentru Guvernul Orban

Liviu Alexa, președintele PSD Cluj, a atacat-o grosolan pe colega sa din PSD, deputata Cristina Burciu, care a anunțat, miercuri, că va vota pentru învestitura Guvernului Orban.



Liviu Alexa, care are mai multe publicații locale, a dat un interviu într-unul din ziarele sale. Șeful PSD Cluj, acuzat de mai multe ori că folosește un limbaj suburban în relația cu presa și nu numai, o descrie pe Cristina Burciu drept „amibă politică”, „trădătoare”, „mătușică de la curul vacii”, dar sugerează și că aceasta ar practica „prostituția politică”, pentru că vorbește „proxenetul său politic”.



„Cristina Burciu este o amibă politică, care nu are capacitatea de a lua decizii politice de capul ei, ea fiind o mătușică de 50 de ani urcată de la curul vacii spre deputăție. Proxenetul său politic, primarul Cristian Matei e adevăratul creier al acestei decizii. Căci Cristina Burciu în trei ani de parlamentarism nu a produs nimic concret pentru clujeni, ba din contră, a consumat salarii de 6000 de euro lunar de la Camera Deputaților, dormind în papuci.



Noi știam de Cristina Burciu că a avut contacte cu liberalii acum două săptămâni și am așteptat pe bune să aibă loc această trădare fără să fiu eu nevoit să le arăt cetățenilor care au ales-o, cât de putredă e ea. Filiala Turda e compusă din oameni foarte proști care se cred deștepți, credeau că ne fac pe noi, cei de la Cluj cu jocuri subterane.



Trădătoarea Cristina Burciu a lipsit de la congresul de lansare la Preşedinţie a Vioricăi Dăncilă, apoi a refuzat ieri să participe la evenimentul Vioricăi Dăncilă de la Cluj motivând migrene subite. Ca să nu mai zic de marele primar de municipiu Turda, Cristian Matei, care a refuzat să îi facă un program premierului viorica Dăncilă pe zona de Turda, el, un guvid politic care a primit de la Dăncilă o grămadă de bani pentru dezvoltarea Turzii. Orice se poate repara în viața asta, dar nu caracterul”, comentează Liviu Alexa, în Ziar de Cluj.