Șeful PSD, Marcel Ciolacu, despre PENSIILE SPECIALE: 'Ori e desființatare la toata lumea, ori nu!' (VIDEO)

Șeful PSD, Marcel Ciolacu, a declarat, luni, că social-democrații nu susțin tăierea pensiilor speciale doar pentru unele catedorii.

"Ori e desființatare la toata lumea, ori nu", spune acesta.

Amintim că în PNL se discuta păstrarea pensiilor speciale pentru militari și magistrați, măsură cu care PSD nu este de acord, fiind considerată neechitabilă, potrivit lui Ciolacu.

Mai mult, social-democrații se dau acum, după plecarea de la guvernare, mari susținători ai Justiției. Astfel, după CCR a decis că impozitarea doar a unor pensii speciale e o decizie neconstituțională, Ciolacu vine și spune că PSD susține hotărârea Curții.

"În privința pensilor speciale tot aud acest discurs electoral privind desființarea tuturor pensiilor speicale cu excepții. Ori e desființatare la toata lumea, ori nu. PSD a venit cu un proiect privind impozitarea veniturilor astfel încât evităm să atacăm un drept deja câștigat. Astfel nu se deschidea cutia Pandorei. Cu certitudine este exclus să considerăm că pensiile militarilor sunt pensii speciale.

Mai mult decât atât, eu în continuare îmi mențin punctul de vedere că parlamentarii nu tebuie să aibă niciun fel de indemnizație altfel decât au toți cetățenii României. Punctul nostru de vedere e clar, susținem impozitarea", a declarat Ciolacu.

