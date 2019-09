Șeful Statului Major al Apărării ar putea fi numit pentru cinci ani, fără posibilitate de prelungire a mandatului. Modificările au trecut de Camera Deputaților și au ajuns în Senat

Șeful Statului Major al Apărării ar putea fi numit pentru o perioadă de cinci ani, începând din 1 iulie, fără posibilitatea de prelungire a mandatului, dacă propunerea legislativă adoptată marți de Camera Deputaților va trece și de Senat, care are calitatea de for decizional, potrivit Agerpres.



Deputații au adoptat propunerea, marți, cu 242 de voturi „pentru”, patru „împotrivă” și șase abțineri. Ea are ca obiect de reglementare, așadar, modificarea şi completarea art. 39 din Legea nr. 346/2006 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Apărării Naţionale, în sensul stabilirii ca în funcţia de şef al Statului Major al Apărării să poată fi numit locţiitorul acestuia sau unul dintre şefii categoriilor de forţe ale armatei, în prezent fiind prevăzut să poată fi înlocuit doar de locţiitor.



În plus, propunerea de act normativ mai prevede stabilirea unui termen de cel puţin trei luni înainte de expirarea mandatului în care ministrul Apărării Naţionale să transmită propunerea de numire a noului şef al Statului Major sau de prelungire a mandatului celui aflat în funcţie, avizată de premier, preşedintelui României.



„Şeful Statului Major al Apărării este militarul cu rangul de conducere cel mai înalt din armată, numit de preşedintele României, la propunerea ministrului Apărării, cu avizul prim-ministrului, pentru o perioadă de 5 ani, cu începere de la 1 iulie, fără posibilitatea de prelungire a mandatului acordat. În funcţia de şef al Statului Major al Apărării poate fi numit locţiitorul acestuia sau unul dintre şefii categoriilor de forţe ale armatei", prevede proiectul.



Dacă textul intră în vigoare, candidatul propus de MApN pentru șefia SMAp, care are nevoie și de avizul premierului, va fi înaintat președintelui României, cu cel puţin trei luni înainte de expirarea mandatului şefului în funcție.



Mandatul şefului Statului Major al Apărării, aflat în funcţie la data intrării în vigoare a legii, se prelungeşte până la data de 1 iulie ce urmează îndeplinirii mandatului său iniţial, mai stabileşte proiectul.