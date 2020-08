Semnăturile necesare candidaturii lui Traian Băsescu la Primăria Capitalei, adunate într-o zi / Eugen Tomac: "În prima zi s-au strâns peste 11.480 de semnături”

Eugen Tomac, liderul PMP, a anunțat pe pagina personală de Facebook că semnăturile necesare candidaturii lui Traian Băsescu la Primăria Capitalei s-au adunat încă din prima zi.

„Vă mulțumim tuturor, avem semnăturile pentru candidatura domnului Președinte Traian Băsescu la Primăria Generală a Municipiului București. În prima zi s-au strâns peste 11.480 de semnături. Vă așteptăm și astăzi alături de noi, continuăm campania de strângere de semnături! Cu Băsescu înainte", a scris Tomac pe internet.

Traian Băsescu și-a anunțat candidatura la Primăria Capitalei în emisiunea „Dosar de politician” realizată de Silviu Mănăstireva și a subliniat că nu este în competiție cu Nicușor Dan, independentul susținut de PNL și USR-PLUS în cursa pentru postul de primar general al Bucureștiului, ci cu PSD.

De asemenea, fostul președinte a recunoscut care este adevărata miză a candidaturii sale la alegerile locale pentru Primăria Capitalei. „Sunt atât de departe parlamentarele, avem de trecut localele. Sigur, un om cu viziune privește până la parlamentare. În ceea ce mă privește, obiectivul este un rezultat onorabil al PMP la alegerile locale și, dacă voi câștiga alegerile, cu dragă inimă renunț la confortul de la Bruxelles, confortul funcției de europarlamentar, pentru mandatul de primar general al Capitalei”.

Gabriela Firea, despre candidatura lui Traian Băsescu

Primarul general al Capitalei, Gabriela Firea, cataloghează anunțul lui Traian Băsescu de a intra în cursa pentru alegerile locale din București drept ceva normal în politică.

„(n.r. Candidatura este) Normală pentru că orice persoană are dreptul să candideze. Dacă dumnealui consideră că merită să fie ales şi are ce să spună în această campanie, de ce nu, până la urmă? Am înţeles din declaraţiile domniei sale că are dreptul să candideze pentru că acel verdict de colaborare cu Securitatea nu este definitiv sau a contestat şi aşteaptă un rezultat în instanţă. Prin urmare, este normal în politică, fiecare persoană să îşi cântărească şansele, să vină cu un program în faţa cetăţenilor. Nu mi se pare hilar, aşa cum s-a prezentat în aceste zile, nu mi se pare nici neobişnuit, cum prezintă anumiţi analişti, şi de asemenea nu mi se pare că ar contrabalansa negativ situaţia mea”, a declarat edilul Capitalei la TVR.

Dan Barna, despre candidatura lui Traian Băsescu

De cealaltă parte, Liderul USR, Dan Barna, consideră că Traian Băsescu reprezintă istoria Bucureștiului, Nicușor Dan fiind viitorul Capitalei, în opinia sa.

„Vreau să fiu foarte clar. Traian Băsescu reprezintă o parte, o bucată din istoria Bucureștiului, cu bune și rele. Reprezintă istoria. Viitorul pentru București, viitorul pentru noul București se numește Nicușor Dan”, a spus liderul USR la Digi 24.