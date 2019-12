Senator ALDE, condamnat la închisoare cu suspendare după ce a fugit de polițiștii care l-au prins băut la volan (FOTO)

Înalta Curte de Casație și Justiție l-a condamnat la un an și 3 luni de închisoare cu suspendare pe senatorul ALDE Mihai Ruse pentru săvârșirea infracțiunii de refuz sau sustragere de la prelevarea de probe biologice, arată Agerpres.

Mai exact, senatorul de Brăila a fost prins băut la volan, însă a reuşit să fugă de poliţişti şi s-a ascuns în curtea casei sale, de unde nu a mai vrut să iasă.

În plus, Mihai Ruse mai are o condamnare definitivă de 6 luni închisoare cu suspendare, primită în anul 2018 într-un alt dosar în care a fost acuzat de conflict de interese şi fals intelectual. Cele două pedepse au fost contopite, el primind în final 1 an, 3 luni şi 10 zile închisoare cu suspendare.

Instanţa a mai stabilit ca senatorul să stea 3 ani sub supraveghere, perioadă în care este obligat să frecventeze un program de reintegrare socială şi să facă muncă neremunerată în folosul comunităţii pe o perioadă de 60 de zile la Administraţia Lacuri, Parcuri şi Agrement Bucureşti sau Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţie a Copilului Sector 5 Bucureşti.

Senatorul Mihai Ruse a fost de acord cu această condamnare, el încheind în acest sens cu procurorii de la Parchetul General un acord de recunoaştere a vinovăţiei.

Potrivit rechizitoriului întocmit de Parchet, în 29 octombrie 2016, în jurul orelor 18,15, poliţiştii rutieri au oprit în trafic, pe DN 23, în comuna Măxineni, judeţul Brăila, un autovehicul Dacia Logan condus de Mihai Ruse. De menţionat că Mihai Ruse a fost primar al comunei Măxineni în perioada 1996 - 2012.

Poliţiştii l-au dat jos pe şofer din maşină şi l-au testat cu aparatul alcooltest, rezultatul indicând o alcoolemie de 0,43 mg/l alcool pur în aerul respirat.

Agenţii i-au cerut lui Mihai Ruse să asigure maşina şi meargă cu ei la postul de poliţie din comună, ulterior urmând să meargă la spitalul din Brăila pentru a i se preleva probe biologice. În timp ce poliţiştii erau ocupaţi cu întocmirea procesului verbal, senatorul s-a prefăcut că asigură maşina, însă a demarat în viteză şi s-a ascuns în curtea casei sale, de unde nu a mai vrut să iasă.

Câteva ore mai târziu, Mihai Ruse s-a prezentat la sediul Serviciului Rutier Brăila şi s-a pus la dispoziţia poliţiştilor, care l-au dus la Spitalul Judeţean de Urgenţă Brăila, unde i s-au recoltat două mostre biologice de sânge. Conform buletinului de analiză toxicologică, s-a stabilit că, la ora 21,52, Mihai Ruse avea o alcoolemie de 0,30 gr.%0 (proba I), iar la ora 22,52 avea o alcoolemie de 0,20 gr.%0 (proba II).

Pus sub urmărire penală, senatorul Mihai Ruse şi-a recunoscut vinovăţia şi a negociat cu procurorii să primească o pedeapsă cu suspendare, cu un termen de supraveghere de 3 ani.