Senator AUR: „Atunci când sinapsele sexuale se dezvoltă, creierul omului nu mai este apt pentru studiu”

Senatorul AUR Mircea Dăneasa a făcut o declaraţie controversată în Parlament pe tema legii introducerii educaţiei sexuale în şcoli, dezbătută în Parlament.

„Omul modern – spun neuroştiinţele, nu eu – are creierul supersexualizat datorită dezvoltării premature a sinapselor sexuale. Şi asta e ştiinţă, nu ideologie. Atunci când sinapsele sexuale se dezvoltă, creierul omului nu mai este apt pentru studiu”, a spus senatorul AUR, potrivit Antena 3.

Anul trecut, Mircea Dăneasă ar fi fost surprins dormind în Parlament. El a explicat atunci câ nu dormea, ci era „în poziţia vishuddha chakra, activează conexiuni mintale speciale”.

„Acolo este Camera Deputaţilor. Eu eram lângă un deputat AUR şi poziţia aia înseamnă presiune pe stern. Asta activează ceea ce în sanscrită se numeşte «vishuddha chakra». Asta activează conexiunile mintale speciale. Poeţii o folosesc pentru inspiraţie, când vor să scrie. Contextul: eram în Camera Deputaţilor, cu o seară înainte de ultima zi parlamentară, când s-au votat comisiile de interpelare a miniştrilor.

Şedinţa s-a terminat pe la două noaptea. Grupul parlamentar de deputaţi AUR a părăsit sala în semn de protest, era noapte târziu. La noi, la Senat, se terminase activitatea şi noi nu am protestat, am stat până la sfârşit. M-am dus apoi în Camera Deputaţilor să văd care este atmosfera. Ca să îmi dau seama pe cont propriu de ce au plecat. Am stat mult acolo. Eram obosit, dar nu îmi era somn. Mă incitaseră războaiele acelea feroce şi voiam să văd cum se concluzionează. S-au concluzionat că cei care aveau majoritatea au făcut cum au vrut. Nu dormeam acolo. Îmi pregăteam nişte idei pentru a doua zi la interpelare. Aveam interpelare la comisia Buget-Finanţe-Bănci şi mă gândeam dacă este oportun să pun întrebări negative sau să fac o interpelare pozitivă şi mi-am construit două direcţii cu fraze adecvate. Asta mi-a prins bine”, a declarat parlamentarul sucevean la acea vreme, pentru „Adevărul“.