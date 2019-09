Un senator PNL spune că decizia CCR e una „solomonică”. Fenechiu: Problema PSD nu e să găsească 30 de deputați-balama, ci să-și convingă proprii parlamentari să continue cu Dăncilă (VIDEO)

Senatorul PNL Cătălin-Daniel Fenechiu a afirmat miercuri, în direct pe B1TV, că problema premierului nu este să găsească „30 de deputați-balama”, care să asigure o majoritate parlamentară, ci mai degrabă sincopa constă în faptul că mulți social-democrați nu mai vor să susțină un cabinet condus de Viorica Dăncilă.



„Eu cred că PSD are o problemă majoră în interiorul grupurilor parlamentare. Eu cred că treaba lor și teama lor nu constă în faptul că n-ar putea să-și găsească un număr de 30 de deputați-balama, ci în faptul că sunt mulți senatori și deputați PSD, care nu mai vor să voteze un Guvern Dăncilă”, a afirmat Cătălin-Daniel Fenechiu, în emisiunea „Bună România” moderată de Radu Buzăianu și Răzvan Zamfir.



În acest context, senatorul PNL a subliniat că PSD a început deja să încerce să adune cele 233 de voturi, care i-ar conferi o majoritate parlamentară, folosindu-se de diferite tertipuri pentru a-și atinge acest scop.



„E foarte ușor să faci 233 de voturi, în contextul în care vedem că PSD se codește să facă treaba asta. Face tot soiul de inginerii cu ALDE, le desființează grupurile, le promite că le reînființează. Declară că are numărul de susținători, dar n-are curajul să verifice această realitate”, a adăugat Fenechiu, care a precizat că proiectul așa-zisei autonomii culturale, înaintat de Guvern către Camera Deputaților, i-ar putea aduce Vioricăi Dăncilă „o susținere parțială și temporară” din partea UDMR.



Întrebat ce alternativă la Viorica Dăncilă există pentru social-democrați, el a răspuns: „Unii din cei care nu vor să continue Guvernul Dăncilă sunt pe picor de plecare spre structura lui Victor Ponta”.



Nu în ultimul rând, senatorul PNL Cătălin-Daniel Fenechiu a vorbit și despre decizia CCR de miercuri, când forul fundamental a admis parțial conflictul dintre Președinție și Guvern, obligându-l pe Klaus Iohannis să numească miniștrii interimari, iar pe Viorica Dăncilă să meargă în Parlament pentru validare.



„Decizia CCR este una care se vrea solomonică. Pe de o parte, constată existența conflictului de natura constituțională, constând în împrejurarea că președintele nu a numit interimarii până la numirea miniștrilor, și stabilește că președintele ar trebui să-i numească. Pe de altă parte, constată că nu este conflict, având în vedere practic motivarea președintelui pentru care nu i-a numit, ceea ce înseamnă că doamna Dăncilă trebuie să vină în Parlament”, a mai declarat senatorul PNL Cătălin-Daniel Fenechiu, în direct pe B1TV.

