Un senator PNL numește „ipocrit și ridicol” proiectul lui Teodorovici privind închisoarea pentru datornici. Florin Cîțu: O să-și bage la pușcărie proprii colegi. Statul trebuia să vadă relația lui cu Rusia până acum (VIDEO)

Senatorul Florin Cîțu, vicepreședintele PNL, a explicat în direct pe B1TV că, potrivit proiectului depus la Parlament, Eugen Teodorovici, ministrul Finanțelor Publice, vrea să-i trimită la închisoare pe directorii companiilor de stat, dar chiar și pe proprii colegi, având în vedere că majoritatea datoriilor provin din mediul public, și nu din cel privat.



„Jumătate din datoria către contribuții la buget vine de la companii de stat. Acest lucru înseamnă că domnul Teodorovici o să bage la pușcărie toți directorii, colegii domniei sale, cei care au cotizat până acum și au cotizat partidului. O să-i bage la pușcărie pe toți, înțeleg. De unele dintre aceste companii ministrul este responsabil, deci își bagă și colegii la pușcărie. Eu așa înțeleg lucrurile.



Vreau să vă arăt cât de ipocrit și cât de ridicol este acest proiect. Evaziunea o face statul. Companiile de stat au 90 de miliarde de lei datorii, 10 miliarde aveau în 2018 doar către contribuții sociale - jumătate din bugetul României datorii doar companii de stat”, a afirmat Florin Cîțu, în emisiunea „Bună România”.



Întrebat dacă Eugen Teodorovici și-a plătit el însuși propriile datorii, senatorul PNL a răspuns: „Nu știu dacă și-a plătit datoriile încă. Știu foarte bine că a zis că le plătește atunci când are bani și că a zis că n-a avut bani. Cam aceasta este diferența”.



În acest context, Florin Cîțu a scos în lumină că Eugen Teodorovici se bucură de o susținere mai amplă în instituțiile statului, reluând acuzațiile potrivit cărora președintele executiv al PSD ar avea o relație controversată cu Rusia.



„Există și acest proiect, care se discută. Este faimos și pentru ștergerea de datorii la companii de stat șamd. Doar la privații are o problemă. Nu este vina noastră. Teodorovici este acolo susținut de Curtea de Conturi, care nu își face treaba de doi ani și jumătate și nu merge să vadă cum s-a făcut execuția bugetară. Este susținut Comisia Națională de Strategie și Prognoză, care minte pentru el. Este susținut de celelalte instituții de stat, care ar fi trebuit până acum să vadă relația lui cu Rusia. Toate aceste instituții nu își fac datoria, pentru că dacă și-o făceau, Teodorovici nu mai era astăzi acolo”, a mai adăugat Florin Cîțu.

