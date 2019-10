Senatorul PNL Daniel Fenechiu a demontat joi seară, în direct pe B1TV, ipoteza alegerilor anticipate, explicând principalele cauze pentru care un astfel de scenariu este nerealist.



Demnitarul a precizat că, din punct de vedere tehnic, există două posibilități pentru demararea de alegeri anticipate. În primul scenariu este nevoie ca noua majoritate să trântească deliberat două guverne. O a doua variantă ar fi aceea în care președintelui Iohannis îi sunt respinse două nominalizări de premier.



„Eu o să vă spun cu stilul meu de abordare mai sinceră și mai brutală, poate. Ca să faci alegeri anticipate, practic ai două variante, care în esență sunt cam de aceeași sorginte. Să te înțelegi cu actuala majoritate, care a trântit guvernul, să trântească deliberat două guverne sau să numești de două ori un guvern, care să nu treacă. Eu vă spun că, în momentul în care, cumva, primul guvern propus de președinte a picat, al doilea guvern va fi votat cu o mare majoritate, pentru că nimeni nu vrea anticipate, cu excepția PNL și USR, care sunt cele două partide care sunt pe val și care pot, practic, să-și dubleze numărul de parlamentari”, a subliniat Daniel Fenechiu, în emisiunea „Bună, România” moderată de Radu Buzăianu și Răzvan Zamfir.



Senatorul PNL și-a nuanțat poziția și a explicat perspectiva din care fiecare partid parlamentar vede posibilitatea declanșării de alegeri anticipate. Dacă PSD are propriile sale probleme în acest moment, iar Victor Ponta „încă nu și-a făcut numărul”, UDMR „nu are miză” într-un astfel de demers și ALDE este în plină reorganizare.



„În rest, nimeni nu vrea din motive diverse. PSD își linge rănile, Ponta încă nu și-a făcut numărul. PMP nu știe ce se va întâmpla. UDMR nu are miză, că ei mai mult nu pot să obțină și să obțină același lucru în momentul de față nu-i ajută. Cei care sunt de la ALDE și de la celelalte grupuri, care visează diverse lucruri, au nevoie de timp să se organizeze.



(...) PNL știe că, chiar dacă noi ne dorim să facem alegeri anticipate, acest lucru nu se va putea, pentru că interesele private ale unora sunt mai puternice, motiv pentru care ne asumăm responsabilitatea guvernării. Președintele însă are și posibilitatea numirii unui guvern tehnocrat sau a unui guvern mixt, în care să numească o personalitate să gestioneze România pe parcursul unui an de zile”, a adăugat Daniel Fenechiu.



PNL și USR, gentlemen's agreement pentru alegeri locale în două tururi și desființarea Secției speciale



Întrebat de cei doi moderatori ce crede despre faptul că USR este pregătit să sprijine o nouă guvernare, dar nu vrea să participe cu miniștri la aceasta, Daniel Fenechiu a explicat că între PNL și Uniune există un set de principii comune. Printre acestea se numără reintroducerea prevederii legislative privind organizarea alegerilor locale în două tururi de scrutin, precum și desființarea Secției pentru investigarea infracțiunilor din justiție.

„E treaba lor. Din punctul acesta de vedere, există un set de principii pe care le-au agreat liderii celor două partide, și anume desființarea Secției speciale, alegeri (n.r. - locale) în două tururi, stoparea jafului și scoaterea din politică a oamenilor care n-au criterii de integritate. Cred că acolo nu vedem lucrurile diferit, iar Barna ne-a asigurat că USR va fi un partener loial al PNL, în contextul în care se urmează un traseu stabilit”, a mai afirmat senatorul PNL Daniel Fenechiu.