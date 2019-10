Un senator PNL mulțumește PMP pentru poziția fermă față de viitorul Guvern Orban. Alina Gorghiu și Traian Băsescu despre mişcările de trupe din Parlament, în direct pe B1 TV (VIDEO)

Alina Gorghiu și Traian Băsescu au căzut de acord, joi seară, în direct pe B1 TV, că cine a votat moțiunea de cenzură pentru răsturnarea Guvernului Dăncilă, are obligația morală de a vota pentru învestitura viitorului cabinet, în speță cel condus de Ludovic Orban. În acest context, senatorul PNL a mulțumit PMP pentru poziția fermă de susține arătat încă „din prima secundă”.



„Nu toți au fost atât de transparenți și responsabili, din prima secundă, ca PMP. Eu vă mulțumesc, ca senator PNL, că ați avut disponibilitatea să susțineți acest Guvern. Că va fi monocolor, ceea ce se prefigurează, că va fi o participare la alt nivel în cabinet, cert este că poziția PMP a fost una responsabilă și foarte corectă. Mesajul PNL este foarte ferm. Cine a votat moțiunea de cenzură, ne așteptăm să voteze și un Guvern în măsura în care oamenii sunt responsabili”, i-a spus Alina Gorghiu lui Traian Băsescu, în emisiunea „Dosar de politician” moderată de Silviu Mănăstire.



În acest context, senatoarul PNL a subliniat că nu poți să „stai pe margine, când ești chemat să rezolvi problemele”, făcând referire la maniera în care USR ezită să se alăture viitoarei guvernări, ba chiar să o sprijine la votul din Parlament.



„USR încă nu și-a făcut discuția și dacă n-am înțeles foarte multe sau suficient de multe pentru a trage o concluzie astăzi, sper să avem aceste informații mâine. Sigur, fiecare partid de opoziție face dansul lui. Cântă după partitură proprie, poate pentru optimizarea scorului electoral. La final, sper să se ajungă la o agendă comună, nu știu cât de repede. Obiectivul final este. Învestitura Guvernului mai repede decât mai târziu. Pentru că e o situație neplăcută. Dumneavoastră îi spuneți criză politică, pot să subscriu la conceptul acesta.



Nu se poate întâmpla nimic în aceste zile, din păcate, de bine sau de bun augur. În privința negocierilor, eu nu sunt fanul compromisurilor extreme, însă discuțiile duc la un compromis. E greu să așezi cinci partide la masă și să te aștepți că toți îți agreează obiectivele sau punctele de vedere ție, PNL. Dacă ne-am asumat în mod onest o sarcină grea, într-un moment complicat, nu cred că trebuie să ne raportăm la acest moment complicat ca fiind exclusiv al lui Ludovic Orban, ci unul pentru țară. Abordarea politică ar trebui să fie una responsabilă. Nu stai pe margine când ești chemat să rezolvi problemele”, a adăugat Alina Gorghiu.



Traian Băsescu a condamnat și el pasivitatea formațiunilor care au demis Guvernul Dăncilă, prin moțiunea de cenzură, în ceea ce privește instalarea noului cabinet.



„Eu cred că abordarea dvs. este prea blândă. Aici discutăm despre lașitatea dusă până la consecințele ei maxime. Adică, înainte de căderea Guvernului Dăncilă, s-au strâns câțiva geambași de parlamentari, ca Ponta, Tăriceanu și Kelemen Hunor, și au spus, noi vă dăm votul, liberalilor, ca să dărâmăm Guvernul Dăncilă. Păi, acești geambași au obligația să-și pună parlamentarii și acum, pentru că nu au dreptul să lase țara fără Guvern. Dacă au participat la căderea Guvernului, rămân cu obligația să și pună noul Guvern”, a subliniat și Traian Băsescu.

