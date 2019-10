Liviu Pop, aluzii reprobabile la adresa lui Klaus Iohannis: „Îmi aduc aminte de anii 1920-1930 din Germania” / Întrebat despre Mircea Diaconu, senatorul PSD a reluat atacurile la președinte (VIDEO)

Senatorul Liviu Pop a făcut, joi seară, în direct pe B1 TV, o aluzie controversată la adresa lui Klaus Iohannis, afirmând că declarațiile președintelui în funcție îi amintesc „de anii 1920-1930 din Germania”, alăturându-se astfel șirului mai lung de episoade în care membrii PSD l-au asociat pe șeful statului cu unul dintre regimurile totalitare din Europa secolului XX.



Întrebat ce crede despre afirmația președintelui Klaus Iohannis, care a afirmat că PSD este „o piatră de moară legată la gâtul României”, Liviu Pop a răspuns: „Nu știu, dar îmi aduc aminte de anii 1920-1930 din Germania, cred. Are o problemă cu Partidul Social-Democrat din Germania”.



Când moderatorul i-a atras atenția că duce discuția într-o zonă sensibilă și l-a chestionat ce aluzie face, senatorul PSD a replicat că „nicio aluzie, doar că unii atunci, prin Germania, nu încăpeau de Partidul Social-Democrat”.



Liviu Pop a vorbit și despre sondajul IMAS, realizat la comanda Europa FM, în care candidatul PSD, Viorica Dăncilă, este abia a treia, în spatele liderului detașat Klaus Iohannis, dar și a lui Mircea Diaconu. (Detalii AICI)



„Nu cred de mult în sondaje. Este un sondaj. Noi mergem cu candidatul nostru, cu un candidat de stânga. Eu cred că, în România, după 15 ani de bătaie de joc a unor președinți de dreapta, românii merită un președinte de stânga”, a adăugat Liviu Pop.



Întrebat dacă Mircea Diaconu a dat peste cap calculele PSD, Liviu Pop și-a reluat seria de atacuri la adresa președintelui Klaus Iohannis: „Nu discutăm aici de candidați care încurcă. Singurul candidat care a încurcat România, timp de cinci ani de zile, este actualul președinte în funcție. Pentru binele României, acest președinte nu mai trebuie să fie încă un mandat la Cotroceni”.

Video will appear shortly. Please disable your ad blocker if you have one.