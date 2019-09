Un senator PSD nu crede poziția DIICOT, care a anunțat că Alexandra Măceșanu a murit. Liviu Pop: „Să dea Dumnezeu să o găsim pe fetița respectivă. Până nu se dovedește...” (VIDEO)

Senatorul PSD Liviu Pop a afirmat marți seară, în direct pe B1TV, că încă mai speră ca Alexandra Măceșanu să fie găsită, deși în urma unei anchete DIICOT anunța, în 3 august, că fata dispărută în tragedia din Caracal a fost ucisă.



„Nu vreau să generalizăm cazul de la Caracal. Doamne, ferește! Să dea Dumnezeu să o găsim pe fetița respectivă”, a spus senatorul PSD, în emisiunea „Dosar de politician” moderată de Silviu Mănăstire.



Deși a fost chestionat atât de moderator, cât și de invitații săi cu privire la această afirmație, amintindu-i-se că o instituție a statului român, și anume DIICOT, a anunțat deja decesul fetei, Liviu Pop și-a reluat poziția halucinantă: „Până nu se dovedește, eu sunt tată de copii și am și eu o fetiță și un băiat, și n-aș vrea să fiu în situația aceasta”.



Totul a pornit de la un aspect pe care Liviu Pop a vrut să-l sublinieze. După cum o făcuse într-o postare din aceeași zi, senatorul PSD a scos în lumină că există „peste 100.000 de copii despre care statul român nu știe nimic”.



„Când eram proaspăt plecat din Ministerul Educației, am spus că sunt peste 100.000 de copii despre care statul român nu știe nimic. Astăzi am făcut publice datele oficiale.



Am făcut o postare publică, în care am pus date oficiale. Anul acesta, la Evaluarea Națională, copii de clasa a 8-a, 155.000 de copii. Acum patru ani de zile, în clasa a 5-a, deci aceeași generație, au fost înscriși 203.000 copii - 203.000 CNP-uri. În patru ani de zile, despre cei 50.000 de copii, statul român nu prea știe ce se întâmplă cu ei”, a adăugat Liviu Pop.



Ei, bine, deși i s-a atras atenția că în statul pe care îl denunță pentru acțiunile sale, PSD, partidul din care face parte și el, deține aproape toată puterea executivă, senatorul Liviu Pop a încercat să-și nuanțeze afirmația: „Nu este vorba de Guvernul PSD. Eu am spus că CSAT, acolo unde este și STS, și SRI, și SIE, și Ministerele de forță, dacă vreți, și Administrația Prezidențială. Nu poate Ministerul Educației din România să știe de ce copilul X nu mai vine la școală de astăzi, dacă el a plecat cu părinții lui într-un stat din Europa sau dinafara Europei. Dacă a plecat sau nu a plecat. Poate părinții nu știu”.

