Senatorii din Comisia Juridică au încuiat sala de ședințe de teama unui nou scandal cu Diana Șoșoacă

După scandalul din urmă cu câteva zile pe care l-a făcut Diana Șoșoacă pe holurile Senatului pentru că nu a fost lăsată să intre la discuţiile de la Comisia Juridică purtând o mască din plastic, miercuri, membrii Comisiei au încuiat sala de ședințe de teama izbucnirii unui nou conflict de acest fel.

Ușa de la Comisia Juridică din Senat, încuiată după scandalul făcut de Diana Șoșoacă

Marți, Diana Șoșoacă nu a fost lăsată să între în sala de ședințe pentru că purta o mască din plastic care nu îi acoperea și gura, și nasul. Senatorii urmau să discute atunci despre sancționarea acesteia pentru mai multe încălcări ale prevederilor regulamentare.

Miercuri, senatorii din Comisia Juridică s-au reunit într-o nouă ședință pentru a discuta despre desființarea Secției Speciale de Investigare a Infracțiunilor din Justiție. În acest context, a fost luat în discuție și subiectul sancționării Dianei Șoșoacă. Și pentru a nu se mai repeta incidentul de pe 13 aprilie, aleșii au decis să încuie sala de ședință, informează Știrile Pro Tv.

În cadrul ședinței, senatorii au decis să se adreseze Agenției Naționale de Medicamente și Dispozitive Medicale, și unei structuri din Ministerul Apărării Naționale care să verifice dacă masca de plastic pe care o poartă Diana Șoșoacă este una conformă cu regulile sanitare de protecție anti-COVID-19.

Între timp, Diana Șoșoacă a anunțat că își va lua permis de port-armă și că va solicita pază non-stop. Asta în condițiile în care ea susține că a fost agresată în timpul incidentului din Senat.

„În acest context îmi voi lua inclusiv permis de port-armă si o sa solicit paza non-stop, daca inclusiv in Parlamentul Romaniei esti batut ca senator. Romania nu e stat de drept. In Romania s-a instaurat dictatura. Pai in Rusia e mai multa democratie decat in Romania de o mie de ori. Si in China e democratie!”, a spus Diana Șoșoacă.

