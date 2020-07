Senatorul Daniel Fenechiu a ațipit într-o emisiune la Antena 3: „Aseară eram obosit. Plus că era destul de cald în platou”

Senatorul PNL Daniel Fenechiu a ațipit, vineri seară, în timpul unei emisiuni la Antena 3, la care fusese invitat. Demnitarul a oferit o primă reacție pe această temă și susține că era „extrem de obosit”, dar și că „era destul de cald în platou”.

„Da, am tot fost sunat de la presă, dar nu am răspuns la telefon. Recunosc, aseară eram obosit. Asta este viața. Fiind extrem de obosit, pentru că am dormit extrem de puțin săptămâna aceasta, plus că era destul de cald în platou, nu am fost atent. Profesionalismul regizorului de platou lasă de dorit. Când vezi o situație de genul respectiv, dacă vrei să îți protejezi invitatul, nu faci așa ceva”, a spus Daniel Fenechiu, pentru Libertatea.

El a subliniat că nu era „beat, nu eram absolut nimic. Îmi asum ce s-a petrecut. Nu am furat nimic, totuși. Am niște probleme care generează stări de oboseală. Anul trecut am suferit un infarct, deci am niște probleme. Sunt și hipertensiv, plus că noaptea precedentă dormisem numai trei ore”.

Întrebat când a realizat că este filmat, senatorul a răspuns: „Păi, m-au sunat doi colegi senatori din PSD să îmi spună că sunt filmat”.

Întrebat cine l-a informat că e filmat, Daniel Fenechiu a explicat: „Mihai Fifor și Titus Corlățean. Mi-au spus să am grijă că sunt filmat, sunt doi oameni de o calitate extraordinară. Adică, niște adversari politici m-au avertizat că sunt filmat”.