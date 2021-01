Senatorul Daniel Fenechiu: "Oamneii care trebuie să ocupe posturi în ministere sau în agenții trebuie să aibă o tangență serioasă cu domeniul respectiv"

Senatorul PNL Daniel Fenechiu a declarat vineri seara în emisiunea moderată de Tudor Mușat că împărțirea pe criterii politice a funcțiilor de demnitate publică nu îneamnă că nu vor fi luate în calcul criterii care să vizeze competența și profesionalismul celor care vor ocupa posturile de secretar de stat și de subsecretar de stat:

“Indiferent de care ar fi culoarea guvernării, alt mecanism nu există, dacă mecanismul standard se respectă. Există funcțiile de demnitate publică, funcțiile care repartizează politic către partidele care fac parte din coaliție. A existat o negociere, ele au fost repartizate. În cadrul PNL, discutăm aici de funcțiile de secretar de stat, subsecretar de stat, președinți și vicepresședinți de agenții, trebuie repartizate specialiștilor care există în cadrul organizațiilor. Țin să fac precizarea că repartiția, chiar dacă are o anumită conotație politică, trebuie făcută către persoane care îndeplinesc condițiile de profesionalism, de experiență, de expertiză, de onorabilitate”,a delcarat Daniel Fenechiu.

De asemenea, acesta a subliniat faptul că persoanele care vor ocupa posturi în ministere sau în agenții trebuie să aibă o legătură serioasă cu domeniul respectiv:

“Toate discuțiile care au comportat ocuparea acestor funcții publice de demnitate au avut în vedere criteriul calificării, a competenței, a onorabilității. Chiar s-a specificat în repetate rânduri că un anumit tip de repartiție politică pe județe nu înseamnă că avem un politruc pe care trebuie să îl facem obligatoriu secretar de stat, și dacă nu e bun la sănătate îl ducem la economie, dacă nu e bun la economie îl ducem la agricultură.

Oamneii care trebuie să ocupe posturi în ministere sau la agenții trebuie să aibă o tangență serioasă cu domeniul respectiv, să aibă o calificare, o expertiză și de ce nu performanță”, a mai precizat Daniel Fenechiu.

