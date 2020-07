Senatorul Lucian Romașcanu îi răspunde lui Klaus Iohannis: 'România s-a săturat aceeași placă obosită – PSD e de vină. PNL a scăpat situația cu Covid-19 de sub control' (VIDEO)

Senatorul Lucian Romașcanu, purtătorul de cuvânt al PSD, a răspuns, joi, atacurilor președintelui Klaus Iohannis. Potrivit acestuia Guvernul PNL a scăpat pandemia de Covid-19 de sub control, iar șeful statului apără un Executiv “incompetent”. Amintim că joi a fost înregistrat un nou record negativ de noi cazuri de SARS-CoV-2 în țara naostră.

“După ce Guvernului lui a pierdut controlul pandemiei, acum Iohannis a pierdut și controlul rațiunii. A avut o ieșire necontrolată la televizor, extrem de nervos, după dezastrul declarației de ieri, unde a fost criticat de toată lumea. Toată România s-a săturat aceeași placă obosită – PSD e de vină.

Să fie clar: vinovat este Iohannis și guvernul PNL.

PNL a scăpat situația de sub control cu pandemia. Ei controlează DSP-urile, ei au ISU, Ministerul Sănătății și Ministerul de Interne. Și nu fac nimic. De aceea ne aflăm în această situație din care nu mai putem ieși, nu mai putem ieși nici din România”, a declarat Romașcanu.ȘTIREA ANULUI ÎN SHOWBIZ! ANDREEA BĂLAN ȘI GEORGE BURCEA NU MAI DIVORȚEAZĂ?! CUM A FOST FOTOGRAFIAT ACTORUL

A doua “minciună” este legată de calendarul depunerii și votării legii privind carantinarea și izolarea, spune Romașcanu. Potrivit acestuia, Guvernul trebuia să trimită legea imediat după 25 iunie, când s-a pronunțat CCR.

“Era evident că este vorba despre încălcarea art. 53 din Constituție privind limitarea drepturilor fundamnetale, iar așteptarea până la moticarea Curții nu este decât o explicație a incompetenței. Au trimis legea abia pe 6 iulie, iar pe 7 iulie a ajuns în Parlament.

Pe 9 iulie a fost adoptată legea. Însuși președinele a spus că e nevoie de dezbatere, deoarece era o lege a abuzurilor. De Camera Deputatiților a trecut rapid.”, spune Romașcanu.

Purtătorul de cuvânt al social-democraților a mai spus că Iohannis “apără acest guvern criminal și incompetent.”

“Sunt săptămâni fără măști, fără un plan. Sunt luni de zile deja. Au fost numiți chelneri, ciocli... Cum să aperi hoția? Știm cazul Unifarm. Domnul Orban are oameni condamnați penali lângă el”, a declarat purtătorul de cuvânt al PSD, Lucian Romaşcanu.

Video will appear shortly. Please disable your ad blocker if you have one.