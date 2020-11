Senatorul Pro România Adrian Ţuţuianu, nemulțumit de numărul de teste Covid-19 efectuate la nivel național: Guvernul a scăpat de sub control situaţia

Senatorul Pro România Adrian Ţuţuianu, candidat pentru un mandat de deputat de Dâmboviţa, se declară nemulțumit de numărul de teste pentru depistarea cazurilor de Covid-19, efectuat la nivel național. Acesta a declarat, luni, că Guvernul Orban a scăpat situația de sub control și că trebuie acționat de urgență în acest sens.

Adrian Țuțuianu: Se testează în continuare puţin

Adrian Țuțuianu a declarat, luni, într-o conferinţă de presă, că scopul Guvernului este acela de menţinere a unui număr anunţat de sub 10.000 de cazuri, pentru a se organiza alegerile parlamentare în 6 decembrie.

În acest sens, senatorul Pro România reclamă numărul mic de teste Covid-19 efectuate în țară.

Amintim că Grupul de Comunicare Strategică a raportat, de duminică până luni, ora 13.00, 4.207 cazuri noi de COVID-19 depistate la nivel național, dintr-un total de 9.938 efectuate în ultimele 24 de ore.



"Se testează foarte puţin în continuare în România, testarea puţină are şi un scop politic ascuns, dar pentru cei care urmăresc cu adevărat viaţa politică este totuşi uşor de descifrat, anume menţinerea numărului de îmbolnăviri sub 10.000, deja auzim şi pe preşedintele României şi pe ministrul Sănătăţii şi pe domnul Orban că suntem pe platou. Adică a stagnat numărul de îmbolnăviri. Situaţia este nereală, atâta timp cât puţin testezi şi rezultatele sunt de acest tip. Părerea mea şi a noastră, la Pro România, este că după 15 decembrie România va intra într-o carantină totală, posibilă şi instituirea unei stări de urgenţă, pentru că este limpede că Guvernul a scăpat de sub control situaţia în ceea ce priveşte controlul pandemiei", a afirmat Adrian Ţuţuianu, potrivit Agerpres.



În ce priveşte vaccinarea, parlamentarul face referire la costul ridicat şi reia, în acest context, problema testării.



"Legat de vaccinuri, foarte multe discuţii, este bine că guvernul a luat nişte măsuri de pregătire a vaccinării populaţiei, dar trebuie să ştim două-trei chestiuni: primul vaccin probabil că în România va veni anul viitor, undeva în primul trimestru, în al doilea rând, preţul pe piaţă e între 25 şi 37 de dolari, de aici şi o concluzie de ce nu testăm?! E mai ieftin să testăm toată populaţia, să izolăm pe cei care sunt bolnavi. Costul acesta, de 25 până la 37 de dolari, este cel al unei companii farmaceutice, evident că diferă, va fi mai mare sau mai mic, în funcţie de numărul de doze achiziţionat de fiecare stat în parte. Un al treilea lucru, fiecare persoană, din ce spun specialiştii, trebuie vaccinată de două ori, ceea ce înseamnă că dacă ai cumpărat, de exemplu, două milioane de doze ai reuşit să rezolvi problema imunizării unui milion de cetăţeni, la un cost care se apropie de 100 de dolari, ceea ce nu e deloc puţin", a mai afirmat Adrian Ţuţuianu.





Bucureștiul rămâne pe primul loc în topul infectărilor cu SARS-CoV-2

Grupul de Comunicare Strategică a anunțat, luni, 4.207 cazuri noi de COVID-19 depistate la nivel național, dintr-un total de 9.938 efectuate în ultimele 24 de ore.

Bilanțul total ajunge astfel la 422.852 de îmbolnăviri cu virusul chinez, dintre care 296.844 persoane vindecate.

Potrivit autorităților, Capitala a contabilizat 1307 îmbolnăviri nou confirmate. Într-un acest top negativ, Municipiul București este urmat de județele Brașov – 302 și Constanța – 417.



Distribuția îmbolnăvirilor, per județe, arată în felul următor: Alba 62 de cazuri noi (9036, număr total de cazuri confirmate), Arad 123 (10161), Argeș 190 (11998), Bacău 143 (11975), Bihor 141 (12724), Bistrița-Năsăud 28 (5302), Botoșani 55 (5399), Brașov 302 (16993), Brăila 30 (5075), Buzău 94 (6050), Caraș-Severin 37 (4297), Călărași 56 (3674), Cluj 165 (19081), Constanța 417 (14010), Covasna 43 (3775), Dâmbovița 121 (10342), Dolj 48 (10975), Galați 83 (9113), Giurgiu 88 (3603), Gorj 36 (4072), Harghita 13 (4376), Hunedoara 68 (7697), Ialomița 72 (3971), Iași 280 (17742), Ilfov 287 (13063), Maramureș 75 (7706), Mehedinți 76 (3585), Mureș 80 (10906), Neamț 36 (8810), Olt 121 (6629), Prahova 28 (17158), Satu Mare 3 (4791), Sălaj 1 (5165), Sibiu 171 (12600), Suceava 20 (12300), Teleorman 46 (5000), Timiș 136 (17315), Tulcea 69 (3060), Vaslui 58 (7051), Vâlcea 31 (7406), Vrancea 30 (4935).

Cu o rata de infectare de 6,61 la mia de locuitori, Municipiul București are 1307 de cazuri noi și 59712 per total.