Senatorul PSD Ion Rotaru, infectat cu noul coronavirus. Politicianul este internat la Matei Balș

Senatorul PSD Ion Rotaru a confirmat că este infectat cu noul coronavirus, după ce s-a testat în urmă cu o săptămână. Politicianul spune că nu s-a simțit rău, dar a făcut testul împreună cu soția sa pentru că urmau să plece în Germania. În prezent președintele PSD Brăila se află internat în Spitalul „Matei Balș” din Capitală.

„Celui care mă întreabă, eu îi răspund. Da, este adevărat. Eu, joia cealaltă am făcut un test, voluntar, împreună cu soția, pentru că trebuia să plecăm în Germania la un eveniment. Ne-am făcut la Synevo testul. Dar a venit foarte târziu, după vreo cinci zile. Am fost joi și noi am primit abia marțea trecută rezultatul. Întâmplarea face că eu am ieșit pozitiv, soția negativ.

Eu eram la București când am primit rezultatul. Eram cu comisia cu sparanghelul. Am primit rezultatul, m-am grăbit la Balș cu rezultatul, m-am internat pentru câteva zile. Dar mă simt bine. Nu sunt probleme deosebite. Am făcut și ceva tratament aici și acum aștept. Eu nu am avut probleme, nu am avut lucruri deosebite. Mă simt bine la momentul ăsta. Să vedem rezultatul și în funcție de asta teoretic aș putea chiar să plec acasă. Dar încă mai aștept rezultatul testului. Asta este toată povestea”, a declarat Rotaru pentru Obiectiv Vocea Brăilei.