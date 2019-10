Lansarea candidaturii la prezidențiale a Vioricăi Dăncilă a fost presărată cu declarații inedite, la Constanțat. Senatorul PSD Nicolae Moga a ținut să evidențieze calitățile sportive ale președintelui PSD, dar a sfârșit prin a face remarci la adresa fizicului Vioricăi Dăncilă, în timp ce primarul orașului a afirmat pe scenă, în fața a sute de oameni, că premierul demis este... cel mai puternic bărbat.

''Oameni buni, ce nu știați, ați văzut-o pe doamna președinte jucând tenis de masă, ne-a bătut pe toți, odată când am jucat tenis pe toți ne-a omorât. Așa o să facă și pe 10 și pe 24, dar ce nu știați și dau din casă, vă rog să îmi permiteți, doamna președinte a fost înotătoare de performanță, de aia are și corpul asta frumos așa. Elegant, silueta, băi fraților, comparăm noi o femeie destoinică, cinstită onestă, cu un adormit, care...Oameni buni, haideți să facem comparația" a declarat senatorul Moga pe scena Casei de Cultură din Constanța.

Video will appear shortly. Please disable your ad blocker if you have one.