Senatorul USR Dan Lungu: Bani mai mulți pentru personalitățile culturale, sportive și științifice (VIDEO)

După intervenția reușită din 2017, senatorul USR Dan Lungu revine cu problema corelării indemnizațiilor de merit ale personalităților din domeniul artei, științei și sportului cu salariul minim brut. În urma modificărilor legislative făcute la începutul acestui an, sumele indemnizațiilor trebuie să crească și pot avea valori diferite, în funcție de salariile minime actuale cu care sunt corelate, se arată într-un comunicat postat pe senatordanlungu.ro

Astfel, senatorul USR Dan Lungu a adresat o interpelare, în ședința Senatului din data de 3 martie, care vizează indemnizația de merit pentru oamenii de cultură, de știință și sportivi de performanță. Aceasta a fost adresată Ministrului Culturii și Identității Naționale, Valer-Daniel Breaz, Ministrului Educației Naționale, Ecaterina Andronescu, Ministrului Tineretului și Sportului, Constantin-Bogdan Matei și Ministrului Finanțelor Publice, Eugen Orlando Teodorovici.

În interpelarea sa, Senatorul Dan Lungu vorbește despre faptul că, în momentul de față, cuantumul indemnizației de merit nu este corelat cu salariul minim brut pe țară garantat.

Video will appear shortly. Please disable your ad blocker if you have one.