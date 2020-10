„Domnule Dacian Cioloș, Mafia Pădurilor vă mulțumește”, a scris senatorul USR Mihai Goțiu în debutul unei scrisori deschise. El a subliniat că transmite aceste mesaj în mod public, în condițiile în care, la ultimele mesaje transmise în privat, în care i-a semnalat și prezentat fostului premier „dovezi ale vicierii grave a alegerilor comune din Filiala USR PLUS Cluj”, nu a mai primit răspuns.

USR este în plin scandal intern, ca urmare a faptului că parlamentari proeminenți ai formațiunii nu se mai regăsesc pe locurile eligibile ale listelor de candidați pentru alegerile parlamentare. Mișcările de trupe din partid au provocat nemulțumire atât în rândul unor membri, cât și la nivelul susținătorilor. Mihai Goțiu se numără și el printre cei care nu au prins un loc eligibil.

„Eu n-am reușit să câștig încrederea colegilor PLUS Cluj că pădurile, apele și aerul curat sunt lucruri pentru care trebuie să lupte cineva în Parlament. Toți cei trei parlamentari USR din domeniul mediului nu ne vom mai regăsi în viitorul Parlament”, a scris Mihai Goțiu.

Senatorul USR Mihai Goțiu, scrisoare deschisă: „Domnule Dacian Cioloș, Mafia Pădurilor vă mulțumește"

Domnule Dacian Cioloș, Mafia Pădurilor vă mulțumește Scrisoare deschisă

Care e costul unor alegeri viciate. Pentru viitorul USR PLUS. Pentru schimbarea în bine a României. Pentru cetățenii pe care ne-am asumat să-i reprezentăm. Pentru protejarea pădurilor, apelor și pentru alte visuri și speranțe ale celor care ne susțin

Domnule Dacian Cioloș, vă transmit acest mesaj în mod public, după ce, la ultimele mesaje transmise în privat, în care v-am semnalat și v-am prezentat dovezi ale vicierii grave a alegerilor comune din Filiala USR PLUS Cluj nu am mai primit răspuns.

Primul lucru pe care vi l-am semnalat a fost intervenția incalificabilă a domnului Victor Giosan, membru al Biroului Național al PLUS și responsabil pentru Transilvania, care "i-a băgat în ședință" pe delegații PLUS amenințându-i pe cei care ar fi votat candidați USR cu excluderi ori invalidări ale locurilor de consilieri pe care le-au câștigat la recentele alegeri locale. Când l-am sunat, a doua zi, Victor Giosan nu a infirmat amenințările, ci mi-a răspuns, cinic, "asta e realpolitik".

A fost singurul mesaj la care mi-ați răspuns: ”Încrederea membrilor se câștigă greu. (…) După cum îi cunosc eu pe membrii noștri nici 10 Victori nu-i convinge să nu facă cum vor ei. Asta e ”realpolitik”. Să le spui oamenilor ce crezi și să ai încredere că nu sunt roboți politici”.

Pe de o parte, nu mă deranjează provocările grele, dar știu că e absolut imposibil să câștigi încrederea cuiva căruia i se livrează constant ne-adevăruri despre tine, care este amenințat cu sancțiuni dacă votează cu tine, care este calificat ca fiind ”trădător” dacă votează, potrivit conștiinței, cu Mihai Goțiu și cu care este extrem de greu să intri în contact (prevederea votată la Congresul de fuziune USR PLUS, de acces reciproc la membrii celuilalt partid nefiind îndeplinită nici până azi).

Pe de altă parte, analiza buletinelor de vot de la alegerile de duminică nu lasă loc de interpretări. 40 dintre acestea sunt identice (nu doar numele candidaților, ci și ordinea lor), iar altele 18 au o mică ”variație” în care locurile 1 și 2 de la Senat, respectiv Camera Deputaților, sunt inversate, astfel încât să maximizeze șansele asigurării și a locurilor 2 pe liste (strategie îndeplinită la Deputați, nu și la Senat). Practic, din cei 70 de delegați PLUS, doar 12 au ieșit din linie (cei denumiți ulterior, în discuțiile din PLUS, ca fiind ”trădători”!).

Să am încredere că ”nu sunt roboți politici”? Am această încredere, dar nu mai am absolut deloc încredere în cei care le-au livrat ”informația” că ”și cei de la USR vor face la fel” (adică vor vota ”disciplinat”, pe liste cu candidați și ordinea lor prestabilite). Din buletinele pe care sunt votați, preponderent, candidați USR, doar două sunt identice. Nu, nu toți ”fac la fel”… Iar asta nu e o naivitate, ci, pur și simplu, un principiu pentru care am luptat și a cărui încălcare i-a dezamăgit și i-a revoltat pe majoritatea membrilor Filialei USR Cluj, când s-a întâmplat și în USR și, acum, în PLUS.

Ulterior, v-am trimis și alte dovezi:

1. ”INTERESELE PLUS”. Mesajul președintelui Filialei PLUS Cluj, care le solicită membrilor, înaintea votului de desemnare a delegaților, să voteze exclusiv ținând cont de ”interesele PLUS”. Nu ale USR PLUS, ce să mai vorbim de interesele cetățenilor!

Mai mult, în acest mesaj, membrilor PLUS li se transmite frica/temerea că FUZIUNEA USR PLUS NU SE VA FINALIZA LA TRIBUNAL, implicit, că indiferent de competențele, meritele, activitatea care îi recomandă/nu-i recomandă, pe locurile eligibile trebuie să fie neapărat membri PLUS (asta în condițiile în care chiar în evaluarea Biroului Național al PLUS, ”favoritul” la Senat a primit o notă de 7, adică… mediocru).

În fine, în același mesaj, se reia povestea ”răzbunării” pe USR Cluj, care ar fi obținut prea multe locuri pe listele de la locale. Un alt mare ”mit” și ne-adevăr. În timpul medierilor din Birourile Naționale reunite ale USR și PLUS, protocolul final de la Cluj a fost prezentat, de mai multe ori, ca o înțelegere corectă și oferită ca model pentru alte filiale. Iar acest lucru se vede, fără echivoc, și rezultatele alegerilor. În Filiala PLUS Cluj s-a transmis însă, că totul ar fi fost un ”dezastru” pentru PLUS, din cauza mea. Când i-am solicitat lui Dragoș Tudorache (coordonatorul executiv al Alianței și membru BN PLUS), să facem o ședință (un call online) cu membrii PLUS Cluj, pentru a răspunde întrebărilor și nemulțumirilor, am fost refuzat de mai multe ori…

2. VICIEREA PROCESULUI ELECTORAL. Membrii PLUS Cluj au avut acces la informații în timp real, în timpul votării online a delegaților. Acest lucru le-a oferit avantajul incorect de a putea să știe cine NU votase încă (în ultimele două ore de vot), și să-i mobilizeze direct și selectiv pe membrii PLUS care nu votaseră – lucru care se reflectă, dincolo de orice dubiu din graficele pe care vi le-am trimis, legate de evoluția prezenței la vot pe ore (care explodează brusc, în ultimele două ore, în cazul membrilor PLUS).

3. În fine, ieri v-am trimis și dovezi ale discuțiilor de pe grupurile interne de whatsapp ale PLUS în care, în ciuda rezultatului alegerilor de duminică, ”eminența cenușie” din conducerea PLUS Cluj întreabă ”ce facem cu ”trădătorii”?”. ”Trădători” fiind cei câțiva colegi din PLUS care, în ciuda tuturor presiunilor și manipulărilor, nu au votat la XEROX… Asta e linia oficială a PLUS? Că cei care, în ciuda întregului proces alterat, ”nu sunt roboți politici” și au votat și candidați USR sunt ”trădători”? Avem sau nu avem fuziune între USR și PLUS, dincolo de declarațiile entuziaste de presă?

Momentan, singura ”fuziune” pe care o observ e în narativa oficială a conducerilor centrale ale USR și PLUS, după rezultatele alegerilor interne, care încearcă să minimalizeze problemele, punându-le în pe seama frustrărilor celor care au pierdut (și care ”nu știu să piardă) și declamând ”procesul democratic revoluționar pentru România” privind desemnarea candidaților la parlamentare.

Da, e o frustrare uriașă în ce mă privește, dar nu legată de persoana mea (sunt multe proiecte pe care le-am pus ”în așteptare” când am intrat în politică), ci față de una dintre cele mai grave tare împotriva căreia am luptat și în societatea civilă, și în Parlament: MIMAREA DEZBATERII, a consultării și a democrației.

În lungii ani de luptă pentru salvarea Roșiei Montane, același lucru l-a făcut și compania de tristă amintire care visa să arunce în aer și să cianureze patrimoniul natural și cultural excepțional din Apuseni: raporta că a făcut consultări publice și că ”majoritatea românilor susțin proiectul lor”. Cât de mult au crezut cetățenii români povestea asta (pentru promovarea căreia au pompat zeci de milioane de dolari în presa și agențiile de publicitate, de PR și de lobby autohtone, dar și în cele internaționale), s-a văzut în toamna anului 2013.

Și la fel de frustrantă e perspectiva legată de continuarea luptelor pentru mediu sănătos, în următorii ani, în Parlament, una dintre prioritățile majore ale USR și impusă de USR pe agenda parlamentară și pe cea publică în ultimii ani. Cu atât mai mult, cu cât, în februarie 2019, când ați venit la Comitetul Politic al USR pentru a ne convinge să votăm Alianța electorală cu PLUS, mi-ți răspuns, în fața întregii săli că: ”Avem un program de mediu care te va face să te înscrii în PLUS”.

Adevărat, programul e frumos și foarte ambițios (și l-aș fi vrut și mai ambițios), și îi felicit pe toți colegii din USR și PLUS care au contribuit la elaborarea lui. Dar cine îl va pune în practică, la nivelul Parlamentului?

Allen Coliban e primar la Brașov. Cornel Zainea și-a dat demisia din USR. Eu n-am reușit să câștig încrederea colegilor PLUS Cluj că pădurile, apele și aerul curat sunt lucruri pentru care trebuie să lupte cineva în Parlament. Toți cei trei parlamentari USR din domeniul mediului nu ne vom mai regăsi în viitorul Parlament. Asta, în condițiile în care am avea nevoie de cel puțin 4-5 parlamentari specializați și dedicați care să continue lupta în comisiile de specialitate, să avem, în continuare, președinția Comisiei pentru Mediu de la Senat și să o preluăm și pe ce a Comisiei pentru Mediu de la camera Deputaților.

Va fi o luptă care nu se va duce doar cu programe frumoase și ambițioase, ci cu o Mafie transpartinică uriașă. Afacerile cu păduri, cu deșeuri, proiecte distructive pe apele și în ariile naturale protejate ale României alimentează din greu corupția, rețelele mafiote și finanțarea ilicită a partidelor politice. Vorbim de sume de sute de milioane și miliarde de euro în fiecare an, care se învârt în jurul distrugerilor de mediu. Documentez aceste rețele mafiote, modul lor de acțiune, conexiunea impardonabilă cu serviciile secrete, rețelele de lobby, cine sunt slugile lor din politica locală și centrală, oamenii din instituțiile publice care le fac jocurile de aproape două decenii, mai întâi ca jurnalist de investigație, apoi ca senator.

E o confruntare teribilă, cu amenințări, intimidări și chiar agresiuni directe, cu un uriaș aparat de propagandă finanțat din acești bani.

Eu nu sunt de neînlocuit, dimpotrivă, colegilor și prietenilor mei le-am mărturisit, de multe ori, că visul meu e să ies la pensie scriind cărți pentru copii. Nu a fost și nu e o glumă. Pentru a ajunge, însă, la asta, e nevoie și de oameni care preia și să ducă mai departe, la cel mai înalt nivel, luptele pe care le-am început și care nu sunt ale mele, ale persoanei Mihai Goțiu, ci ale celei mai mari părți a societății civile care ne-a sprijinit și ne-a acordat încrederea până acum.

Vă rog să-mi spuneți, domnule Dacian Cioloș, cine sunt cei 4-5 parlamentari eligibili USR PLUS care au capacitatea și își asumă să ducă aceste lupte de la nivelul Parlamentului, pentru a le putea pune la dispoziție toate informațiile de care dispun și pe care să-i sprijin.

În lipsa lor, oricât de ambițios și frumos arată programul și viziunea USR PLUS pentru mediu, va fi în zadar. Mafia Pădurilor, a Gunoaielor, a Apelor vă va mulțumi… Nu știu, însă, în ce măsură ne vor mulțumi și cetățenii care și-au pus speranțele în noi.

PS: Pentru membrii USR și PLUS. Îmi cer scuze pentru deficitul de imagine pe care cele scrise mai sus le aduc formațiunii noastre, mai ales acum, înaintea campaniei electorale. Cei care mă cunosc de mult timp, știu însă, că asta am făcut mereu de mai bine de un sfert de veac, atât în activitatea mea jurnalistică, în cea de activist civic și, în ultimii ani, în cea politică. De altfel, că voi spune lucrurilor pe nume, e o promisiune pe care le-am făcut-o cetățenilor când le-am cerut votul în 2016. E unul dintre motivele pentru care am primit și mi-am păstrat încrederea lor.

Asta chiar dacă, pe plan personal, nu a fost un lucru care să-mi aducă doar beneficii, dimpotrivă. Am avut parte de amenințări și am fost dat în judecată de mafioți. În piața Roșiei Montane am scăpat doar în urma intervenției Jandarmeriei, de asaltul și loviturile unor angajați ai RMGC.

Am primit amenințări în păduri. Am rămas fără locuri de muncă pentru că nu am întrerupt dezvăluirile despre Roșia Montană ori pentru că refuzat cumpărarea conștiinței de către președintele CJ Cluj, în 2009, când s-a oferit să o finanțeze din bani publici (în avanpremiera modului în care a făcut-o Guvernul Orban în acest an). Fapt care l-a făcut pe un competitor din presă, să declare public, sub ton de reproș/acuzați (!): ”Nu înțeleg cum Mihai Goțiu a ținut mai mult la principii, decât la bani”…

În plină criză (2010-2011) am fost nevoit să refuz toate ofertele (extrem de generoase) pe care le-am primit să conduc proiecte editoriale care veneau la pachet cu condiția: ”ai libertate pentru absolut orice subiect, mai puțin Roșia Montană”. Iar în activitatea politică din ultimii ani, am criticat direct și public deciziile conducerii USR, de fiecare dată când am considerat că se îndepărtează de spiritul și valorile pe care ni le-am asumat public. Cu toate consecințele care au decurs din asta.

Nu am cum să mă dezic, acum, de acest principiu. Asta ar fi cu o adevărat o înfrângere pentru mine. Sper (poate nu acum, ci peste niște luni sau chiar ani) că veți înțelege de ce am făcut asta. Pentru că sper să ajute la vindecarea USR PLUS, la evitarea repetării greșelilor pe care le-am făcut, ori, măcar să ajute o nouă/viitoare construcție politică născută din energia cauzelor și implicărilor civice, dacă a noastră nu va reuși să o mai reprezinte.

Până la urmă, cred că știți și voi că prieteni și colegi onești sunt cei care îți spun ceea ce cred direct și în față. Nu cei care te laudă între patru ochi și în grupuri mici, dar pe la spate te spurcă.