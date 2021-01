Senatorul Vlad Mircea Pufu, reacție după programul difuzat de TVR în seara de Revelion: Doar simpla plecare a managementului nu va rezolva nici pe departe problema

În urma controversatului program difuzat de TVR înn seara se Revelion, în care vedete precum Mugur Mihăescu și Dan Bittman au luat în derâdere măsurile sanitare și de protecție adoptate pentru combaterea pandemiei, senatorul PNL Vlad Mircea Pufu, a țniut să transmită un mesaj pe rețele sociale.

Membru în Comisia pentru cultură şi media a Senatului, Pufu este de părere că simpla demisie a managerului nu va rezolva problema. Totuși, el atrage atenția asupra faptului că jurnaliștii angajați în televiziunea română se bucură de arhive unicat și jurnaliști de excepție, dar „e obligat sa-si recastige statutul, respectul si increderea telespectatorilor”.

„Programul din seara de Revelion a lansat in spatiul public o intreaga dezbatere pe tema rolului pe care il mai are TVR in audiovizualul romanesc. Un prilej tocmai bun de a lamuri, dupa 30 de ani, cateva aspecte esentiale fara de care aceasta institutie nu isi va gasi linistea pe mai departe. Altfel, doar simpla plecare a managementului nu va rezolva nici pe departe problema.

In opinia mea, ca membru in Comisia pentru Cultura si Media din Senatul Romaniei, TVR are nevoie de o reforma profunda, de pozitionare, de targetare, care sa raspunda la o intrebare simpla, asemanatoare oricarui proiect. Carui tip de public se mai adreseaza TVR astazi? Nimanui sau tuturor... Ori, la aceasta intrebare trebuie sa raspundem noi, cei care avem un cuvant de spus atunci cand apreciem rezultatele televiziunii publice.

Dorim o televiziune comerciala, masurata de ARMA , al carui management sa-l evaluam dupa rating si,implicit, dupa profit? Atunci, vom mai avea accidente ca acesta din seara de Revelion. Va promova mediocritatea si vulgaritatea sub pretextul cresterii audientei, cum de altfel s-a intamplat...

Las pentru alta discutie chestiunea cu profitul, in contextul in care parte din buget iti vine din subventie. Este total impotriva sensului afacerii in economia de piata. Sau dorim ca TVR sa se intoarca la statutul ei de televiziune nationala? Sa dezvolte zona editoriala de publicistica, sa-si reia rolul educativ-cultural in societate. Pentru asta desigur, mai putin vor conta cifrele de audienta si mai mult calitatea productiilor. Locul a ceea ce ar trebui sa fie televiziunea publica nu il poate ocupa nimeni. Nu are cum. Trebuie sa fie singura reduta impotriva programelor ce abunda in promiscuitate pentru obtinerea audientei cu orice pret.

TVR are de atatia ani jurnalisti exceptionali pe care i-a ingropat profesional intr-o grila ce nu le ofera prea multe provocari. Detine logistica necesara , tehnicieni pregatiti , arhiva unicat.

Din pacate, a fi angajat in televiziunea nationala nu mai misca astazi pe nimeni! Ar trebui sa dea de gandit! Luati prin comparatie cu marile televiziuni europene de stat, BBC, Deutche Welle , Rai Uno etc. si veti vedea ca TVR e obligat sa-si recastige statutul, respectul si increderea telespectatorilor.

Daca nu vom lua aceste aspecte in calcul, doar plecarea Doinei Gradea nu va rezolva problema de fond a televiziunii publice si nu peste putin timp vom avea din nou un scandal al programelor fara gust, dar cu mult miros....”, a scris senatorul Vlad Mircea Pufu pe rețelele sociale.