Senatul adoptă tacit o propunere legislativă inițiată de UDMR. Proiectul, avizat pozitiv de comisia condusă de Șerban Nicolae (PSD), ar face limba maghiară obligatorie în mai multe zone din Ardeal

Senatul României a adoptat tacit, în 8 aprilie, un proiect de lege inițiat și asumat de toți parlamentarii UDMR, prin care autoritățile locale vor fi obligate să folosească oficial, în comunitățile în care o minoritate națională reprezintă peste 20% din populație, limba minorității respective.

Proiectul vizează modificarea Codului administrativ și a fost înregistrat la Senat încă din toamna anului trecut. Comisia Juridică, care este condusă de senatorul PSD Șerban Nicolae, a dat aviz pozitiv. Odată adoptat tacit, proiectul de lege merge în Camera Deputaților spre dezbatere.



Articolul 94 este cel care se referă la minoritățile naționale, iar alineatul 1 sună în felul următor, „În unităţile/subdiviziunile administrativ-teritoriale, în care cetăţenii aparţinând minorităţilor naţionale au o pondere de peste 20% din numărul locuitorilor, autorităţile administraţiei publice locale, instituţiile publice aflate în subordinea acestora, organismele prestatoare de servicii publice şi de utilitate publică de interes local sau judeţean, precum şi prefecturile, serviciile publice deconcentrate, Inspectoratele Judeţene ale Poliţiei Române, au obligaţia să asigure în raporturile cu aceştia, folosirea limbii minorităţii naţionale respective, în conformitate cu prevederile Constituţiei, ale prezentului Cod şi ale tratatelor internaţionale la care România este parte”.

