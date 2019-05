Şerban Nicolae îşi doreşte să fie preşedinte PSD: "Am încercat să candidez acum 4 ani. Mă mai gândesc dacă voi candida"

Senatorul PSD Şerban Nicolae ar putea să fie unul dintre candidaţii care încearcă să preia şefia partidului odată cu condamnarea la închisoare a lui Liviu Dragnea. O spune chiar acesta, într-o declaraţie făcută după Comitetul Executiv al PSD care s-a întins până târziu în noapte.

”Nu exclud nicio variantă. Am încercat să candidez acum 4 ani. Mă mai gândesc dacă voi candida. Eu am fost împăotriva excluderilor, de principiu (n.r.despre revenirea Gabrielei Firea). Codrin Ștefănescu categoric mai are viitor în partid.”, a spus Șerban Nicolae.

În Comitetul Executiv al PSD de marţi seară s-au luat decizii importante precum numele celor care vor ocupa celor 4 posturi libere din Guvern, susţinerea lui Marcel Ciolacu în fruntea Camerei Deputaţilor sau înlăturarea lui Codrin Ştefănescu din funcţia de secretar general. (Detalii AICI)