Șerban Nicolae, despre repatrierea rezervelor de aur: Dumneavoastră vă țineți bijuteriile la vecini? (VIDEO)

Șerban Nicolae susține că România își poate permite să păstreze, în condiții de siguranță, rezerva de aur a țării și a susținut că, în cazul în care resursele vor fi repatriate, destinația acestora nu va fi schimbată.

Senatorul PSD a mai spus joi, pe holurile Parlamentului, că ideea aducerii în țară a rezervelor de aur îi aparține, dar a disutat de mai multe ori și cu Liviu Dragnea despre acest subiect.

”Economia este în creștere, există stabilitate la nivel macro, iar economia românească ar putea da asemenea măsuri de siguranță pentru păstrarea aurului în România”, a spus Șerban Nicolae, care a dat, din nou, exemplul altor state europene ”cu economie stabilă, precum Germania, Italia, Belgia sau țări din afara UE, precum Elveția, care au luat măsuri de repatriere”.

Întrebat de jurnaliști de ce a venit cu o astfel de propunere, Șerban Nicolae a răspuns: ”Ar fi mai simplu să vă întrebați de ce nu? Dumneavoastră vă țineți bijuteriile la vecini? Țineți bijuteriile acasă și nu la vecini. România își poate permite să țină în condiții de siguranță aurul acasă”.

Totodată, Șerban Nicolae a spus că nu e vorba de vreun câștig prin repatrierea rezervelor de aur, ci asta ar însemna că ”nu am mai pierde chiria pe care o plătim”.

Şeful PSD şi senatorul Şerban Nicolae au depus la Senat un proiect care prevede că 95% din aurul României să fie repatriat, pe motiv că dăm prea mulţi bani pentru păstrarea rezervelor în străinătate. (Detalii AICI)

La nivel mondial, cea mai mare rezervă de aur este deținută de Statele Unite ale Americii, care au peste 8.000 de tone din metalul prețios, din care 75% se află în rezerve din afara țării, informează usfunds.com. Pe locul al doilea se află Germania, iar Italia este a treia țară din clasament.

