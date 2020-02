Șerban Nicolae: PSD nu o să se prostitueze pentru anticipate. Am fi rușinea planetei

Șerban Nicolae a declarat că parlamentarii români ar deveni rușinea planetei dacă ar accepta să intre în joc și ar respinge doi premieri „maimuțoi” astfel încât să se ajungă la anticipate. Senatorul PSD a mai precizat că nu se pune problema ca aleșii social-democrați sa se „prostitueze” astfel.

„Alegerile anticipate sunt alegerile care se fac in urma dizolvarii Parlamentului. Ar trebui sa se potriveasca astrele, sau stelele de pe umerii unora, astfel incat sa se intruneasca si doua respingeri de solicitari de investitura si sa treaca si 60 de zile. Fac o mica paranteaza. Asta ar duce intr-o zona aberanta. Am fi rusinea planetei sa pui un maimutoi sa ceara vot de investitura, sa vina cu echipa guvernamentala si cu un program de guvernare dar de fapt sa se stie ca se respinge ca sa se ajunga la dizolvarea Parlamentului.

Nu se pune problema in niciun caz, in conditii rationale, ca parlamentarii sa voteze un Guvern in bascalie sa nu ajunga la anticipate sa-si piarda mandatul, sau dimpotriva, nu se pune problema sa ne maimutarim toti. Ne-am prostitua public toti parlamentarii facandu-ne ca respingem doua guverne sa treaca alea 60 de zile si sa se ajunga la anticipate. Anticipatele sunt consecinta unei crize obiective, nu la o formula oportunista de moment prielnic 'Hai sa facem acum alegeri ca suntem pe val'”, a declarat Șerban Nicolae, pentru stiripesurse.ro.