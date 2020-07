Siegfried Mureșan: De la momentul aderării, România a plătit 18 miliarde de euro în bugetul UE, dar a absorbit de trei ori mai mult (VIDEO)

Eurodeputatul PNL Siegfried Mureșan a explicat, marți seară, în direct pe B1 TV, că România a plătit 18 miliarde de euro în bugetul UE de la momentul aderării, dar a absorbit de trei ori mai mult, 54 de miliarde de euro. Demnitarul european a vorbit despre acordul celor 27 de state naționale cu privire la cadrul financiar multianual și planul de redresare economică, dar și despre efectele înțelegerii pentru țara noastră.

Video will appear shortly. Please disable your ad blocker if you have one.

Siegfried Mureșan, despre acordul pentru bugetul UE și fondul de redresare economică





„Președinții și prim-miniștrii tuturor celor 27 de state membre ale UE au ajuns, în această dimineață, la un acord foarte important privind fondurile europene ce ne vor fi alocate în următorii șapte ani de zile. Sunt două proiecte. În primul rând, bugetul UE pentru următorii șapte ani de zile, de unde România va primi aproximativ 46 de miliarde de euro, toate fonduri nerambursabile, și aici lucrul cel mai important obținut de Președintele României este că, pentru agricultură și pentru coeziune, România a reușit să apere sumele importante propuse de Comisia Europeană. A existat o presiune mare pe buget, s-au încercat tăieri peste tot, dar obiectivele principale ale României, banii pentru agricultură, adică plățile directe pentru fermieri și banii pentru dezvoltare rurală, pentru investiții în agricultură, pentru retehnologizări, au fost apărați, vin în România și la fel și fondurile structurale și de coeziune, bani din care vom construi autostrăzi, vom reabilita drumuri, vom moderniza căi ferate, anvelopăm blocuri, extindem rețele de canalizare, de electricitate, de apă în sate, facem mari proiecte de infrastructură”, a declarat Siegfried Mureșan.

Referitor la faptul că banii trebuie atrași în economia românească pentru a fi folosiți efectiv, el a explicat: „Bani care ne stau la dispoziție. După negocierile de aseară, 27 de țări au spus, acești bani sunt alocați României”.



Ce spune eurodeputatul despre absorbția banilor europeni de către România





Întrebat dacă știe care este procentul de absorbție din ultimii 10 ani, Siegfried Mureșan a răspuns: „Vi-l spun cu plăcere. De la 1 ianuarie 2007 și până astăzi, de când România a devenit stat membru al UE, România a plătit în bugetul UE 18 miliarde de euro și a absorbit, am adus acasă, 54 de miliarde de euro. Am plătit 18, am absorbit 54 – am absorbit cu 36 de miliarde mai mult decât am plătit, am absorbit de trei ori mai mult decât am plătit. În perioada 2007-2013, din 30 de miliarde pe care i-am avut, am pierdut 1,6 miliarde – mai puțin de 5%, am absorbit mai mult de 95%. Cu întârzieri, aveți dreptate, rata de asborbție întotdeauna a fost mică și am absorbit de multe ori bani în ceasul al XII-lea, dar am pierdut o parte foarte mică la final față de ceea ce ne-a fost dat. Pentru perioada 2014-2020 există întârzieri. După șase ani de guvernare, 2014-2019, șase ani din șapte, pe mari proiecte de infrastructură, trei guverne PSD nu au depus nici măcar un singur proiect. În șase luni de guvernare liberală, trebuie spus, am depus la Comisia Europeană toate cele trei spitale regionale. Există întârzieri. Când am preluat guvernarea, rata de absorbție pe mari proiecte de infrastructură a fost doar 17%, după șase ani din șapte. Vestea bună este că avem o derogare, putem atrage acești bani până în anul 2023, nu se vor pierde în anul 2020. De aceea este important să avem o guvernare capabilă să atragă fonduri europene în următorii trei ani. Nu am pierdut nimic încă din perioada 2014-2020”.