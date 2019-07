Eurodeputatul PNL Siegfried Mureșan i-a cerut premierului finlandez Antti Rinne ca alegerea Laurei Codruța Kovesi în funcția de procuror-șef european să fie confirmată de Consiliul UE cât mai rapid, în perioada în care Finlanda deține președinția rotativă, potrivit g4media.ro.

Siegfried Mureșan a făcut această solicitare oficială miercuri, în numele grupului PPE din Parlamentul European. Președinția finlandeză a început la 1 iulie 2019, după încheierea mandatului deținut de România.

„Noi, Parlamentul European, am audiat 3 candidați, am avut două rânduri de voturi, în Comisia pentru control bugetar și în Comisia pentru libertăți civile și am decis că procurorul din partea României, doamna Laura-Codruța Kövesi, este cel mai bine pregătit procuror pentru această poziție.