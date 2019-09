Siegfried Mureșan (PNL): Cămătăria nu este acceptată la nivel european. Rovana Plumb avea foarte multe credite și sume uriașe pe care nu le-a putut justifica (VIDEO)

Eurodeputatul PNL Siegfried Mureșan a anunțat joi, în eclusivitate pentru B1TV, că membrii Comisiei juridice au fost atât de convinși de respingerea Rovanei Plumb, că au luat sancțiunea „cea mai dură” împotriva sa, și anume au informat conducerea Parlamentului European, care va transmite mai departe către viitoarea șefă a Comisiei Europene că propunerea Guvernului Dăncilă nu ăși poate asuma funcția de comisar european pentru Transporturi.



„După acest vot, Comisia juridică a deliberat și a decis ce urmează, fiindcă ar fi putut să îi mai ceară explicații suplimentare. Ar fi putut s-o cheme la cea de-a doua audiere, însă europarlamentarii juriști au spus următorul lucru, «ce am auzit până acum de la doamna Rovana Plumb e suficient, nu mai are sens să o chemăm la o nouă audiere sau să îi trimitem întrebări suplimentare, nu credem că ne poate convinge».



De aceea s-a recurs la modalitatea cea mai dură, la sancțiunea cea mai dură, și anume Comisia juridică va informa conducerea Parlamentului European, iar președintele Parlamentului European va trimite o scrisoare oficială președintei Comisiei Europene, în care va scrie că Rovana Plumb nu își poate asuma funcția de comisar european». Acest al doilea vot, adică ce să se facă după respingere, a fost dat cu 20 de voturi «pentru» și 0 voturi «împotrivă»”, a subliniat Siegfried Mureșan, joi, în direct pe B1TV.



Eurodeputatul PNL a explicat că Rovana Plumb a fost respinsă din cauza conflictelor de interese și a neclarităților din declarația de avere.



„Comisia juridică a Parlamentului European a respins, astăzi, cu largă majoritate, candidatura Rovanei Plumb datorită conflictelor de interese și a neclarităților din declarația de avere a domniei sale.



Erau foarte multe credite, unele luate de la persoane fizice, sume uriașe pe care nu le-a putut justifica. Veniturile domniei sale la vedere, cele legale, nu acopereau nici pe departe sumele uriașe pe care le-a luat ca și credit de la persoane fizice. Pur și simplu, cămătăria nu este acceptată la nivel european. De aceea, Comisia juridică a Parlamentului European a respins candidatura doamnei Plumb, cu largă majoritate”, a adăugat Siegfried Mureșan.

Video will appear shortly. Please disable your ad blocker if you have one.