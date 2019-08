Siegfried Mureșan (PNL) explică de ce marile companii ocolesc România: Guvernul PSD-ALDE a construit 0 kilometri de autostradă în 2019, dar a modificat codul fiscal de 236 de ori într-un an

Europarlamentarul PNL Siegfried Mureșan susține că marile companii ocolesc România pentru că Guvernul PSD-ALDE nu a construit niciun kilometru de autostradă în anul 2019.

SO ȚIA LUI MIHAI CONSTANTINESCU, ÎN LACRIMI, DE DURERE! DIN PĂCATE, A CONFIRMAT ANUNȚUL TRIST (GALERIE FOTO)



„Guvernul PSD - ALDE a construit ZERO kilometri de autostradă în 2019. În schimb, a modificat codul fiscal de 236 de ori într-un singur an. De aceea marile companii ocolesc România”, a scris demnitarul european pe Facebook.

WOW, E SEXY MAMA! ȘI-A FĂCUT DE RÂS BĂIATUL! INCREDIBIL CUM A FOST FILMATĂ! TOȚI BĂRBAȚII POFTESC LA EA! (GALERIE FOTO)



Siegfried Mureșan a explicat că marile companii vin în țările în care există „infrastructură dezvoltată, autostrăzi și linii de cale ferată modernizată”.