Siegfried Mureșan (PNL): „Pentru pesediști legăturile dintre membrii clanului sunt mai importante decât reputația internațională a României”

Pentru cei din PSD legăturile dintre membrii clanului sunt mai importante decât reputaţia internaţională a României, a afirmat duminică eurodeputatul PNL Siegfried Mureşan, la mai puţin de o zi distanță de anunțul premierului Dăncilă că Rovana Plumb se bucură în continuare de „susținere necondiționată”.



„Pentru pesediști legăturile dintre membrii clanului sunt mai importante decât reputația internațională a României. Avem nevoie urgentă de un prim-ministru care să pună țara înainte de toate”, a scris Siegfried Mureșan pe Facebook.



Așadar, premierul Viorica Dăncilă a afirmat, sâmbătă seară, că Rovana Plumb are, în continuare, susținerea ei „necondiționată”, în ciuda faptului că, joi, Comisia JURI din Parlamentul European a respins candidatura ei pentru funcția de comisar european al Transporturilor.



„Tot ceea ce s-a întâmplat în ultimele zile - atât la votul din Parlamentul European, dar mai ales reacțiile celor din țară - nu mă face să am mai puțină încredere sau apreciere pentru Rovana Plumb, dimpotrivă. Rovana are, în continuare, susținerea mea necondiționată.



O cunosc de mulți ani, am muncit împreună, știu măsura profesionalismului Rovanei și a bunei-credințe cu care și-a făcut mereu treaba. Știu că ar exercita acest mandat de comisar european în bune condiții și am certitudinea că, pentru Rovana Plumb, spre deosebire de alții, ar prima întotdeauna interesele și politicile europene care contribuie la consolidarea proiectului european, așa cum guvernul nostru acționează. De aceea sper ca răspunsul comisiei JURI să fie unul pozitiv, în acord cu propunerea făcută de România și susținută de președintele Comisiei Europene.



Tot ceea ce au făcut membrii partidelor de opoziție în ultimele zile a fost să arate întregii lumi o Românie dezbinată, scindată între interesul țării și interesele mărunte, meschine ale unor grupări. Au proiectat o Românie măcinată de ură, mize și lupte și au uitat de români, așa cum fac zi de zi, de mai bine de un an.



Însă România nu e a celor care dezbină și distrug, nu e a celor care și-i sfâșie pe ai lor și calcă în picioare interesul țării pentru propriile lor ambiții. Românii văd aceste lucruri și am încrederea că o vom vedea clar, cu toții, la votul din această toamnă”, a scris, sâmbătă seară, Viorica Dăncilă, pe pagina ei de Facebook.



Eurodeputatul PSD Rovana Plumb, propusă de Guvernul României pentru postul de comisar european al Transporturilor, fusese chemată, joi, în Comisia juridică din Parlamentul European, unde trebuia să dea explicații cu privire la neconcordanțele dintre declarația de avere depusă la Bruxelles și cea de la București. Pentru că n-a fost destul de convingătoare, membrii forului intraparlamentar au respins candidatura sa și au blocat, astfel, accesul său în etapa următoare, și anumea cea a audierilor din comisia de specialitate. Deși formal încă nu a fost anunțat acel lucru, cel mai probabil Rovana Plumb nu va mai fi comisarul european din partea României în mandatul Ursulei von der Leyen.