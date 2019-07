Siegfried Mureșan (PNL), despre „situația penibilă” din plenul Parlamentului European: Premierul Dăncilă cere pentru România o agenție europeană care are deja sediu. Ori ne lămurește cum o va face, ori vorbea de altă instituție

Europarlamentarul PNL Siegfried Mureșan a catalogat drept „incompetență guvernamentală” afirmația făcută de premierul Dăncilă marți, în plenul Parlamentului European, explicând că șefa Guvernului a cerut ca România să găzduiască o agenție europeană care are deja un sediu.

Vicepreședintele grupului PPE a explicat că Guvernul PSD-ALDE a ratat deja, în ultimii doi ani, șansa de a găzdui două instituții europene. În speță, el s-a referit la Agenția Europeană pentru Medicamente, relocată în 2017 din Marea Britanie pe fondul Brexitului, respectiv Autoritatea Europeană a Muncii, înființată la începutul anului.

„Incompetență guvernamentală: prim-ministrul Viorica Dăncilă vrea ca România să găzduiască o agenție europeană care are deja un sediu!