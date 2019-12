Siegfried Mureșan, în direct de la Strasbourg, cu trimisul special B1.ro: "Cu cât relația dintre Republica Moldova și UE este mai strânsă cu atât cetățenii au mai mult de câștigat" (VIDEO)

Europarlamentarul liberal Siegfried Mureșan, a subliniat, într-un interviu acordat la Strasbourg trimisuluo special B1.ro, că Partidul Popular European, grup al cărui vicepreședinte este, dorește o relație cât mai apropiată cu Republica Moldova și vrea să ofere cât mai mult sprijin pentru cetățenii moldoveni.

"Grupul PPE vrea să ajute cetățenii din Republica Moldova cât mai mult. Vrem sprijin financiar pentru cetățenii Republicii Moldova, vrem să ajutăm oamenii politici care sunt cu adevărat pro-europeni, vrem să ajutăm cu toată expertiza tehnică pe care o avem la nivel european administrația din Republica Moldova pentru a își putea reforma și moderniza justiția, educația, sănătatea. PPE este un mare susținător al continuării procesului de apropiere al Republicii Moldova de UE, iar noi europarlamentarii PNL suntem principali apărători, avocați, ai românilor basarabeni, îi apărăm cu aceeași hotărâre pe care îi apărăm pe românii care trăiesc în interiorul granițelor țării.

La nivelul Parlamentului European, sigur, există mai multe grupuri, există socialiști, există verzi, liberali, comuniști. Eu îmi doresc ca majoritatea din Parlamentul European să se alinieze liniei politice a PPE, vrem să ajutăm cetâțenii Republicii Moldova, vrem ca prin măsurile luate să ducem la apropiere Republicii Moldova de UE. Vom recompensa acei oameni politici care își îndeplinesc promisiunile făcute față de UE. Vom evalua și judeca toți oamenii politici pe baza faptelor și nu a declarațiilor. Nu ajunge să te declari pro-european dacă ei măsuri împotriva UE și îți încalci promisiunile făcute UE în fiecare zi, atunci nu ești pro-european autentic", a afirmat Siegfried Mureșan pentru B1.ro.

Europarlamentarul PNL a arătat că această apropiere dintre Republica Moldova și Uniunea Europeană se întoarce în beneficii pentru cetățenii, dar o schimbare a direcției pro-europene din partea actualului Guvern va duce la sistemarea oricărui ajutor.

"Sperăm ca noul guvern al Republicii Moldova să nu fie un obstacol în dorința noastră de a ajuta. Dorim să ajutăm, dar regulile sunt foarte clare și dacă noul guvern nu își respectă angajamentele atunci nu va beneficia de sprijin la nivel european. Uniunea Europeană este pregătită să sisteze orice ajutor acordat guvernului moldovean dacă acest guvern nu ia deciziile pe care le agreează cu UE și nu guvernează pentru oameni. Combateți corupția, întăriți justiția ca să fie una dreaptă și independentă pentru cetățeni, reformați sistemul bancar, investigați frauda de 1 miliard de euro din sistemul bancar, reformați administrația publică, reformați și modernizați sistemul de educație, de sănătate.

UE și Moldova au agreat un acord de asociere împreună și în acel acord sunt scrise negru pe alb toate lucrurile pe care vrem să le facem împreună și pe care vrem să le facă guvernul Republicii Moldova. Cu cât fac mai multe cu atât sprijinul va fi mai mare. Dacă vor întoarce spatelele UE, dacă se întorc spre Est, atunci e clar că UE nu îi va mai putea ajuta. Sperăm să nu ajungem în situația asta pentru că cu cât relația dintre Moldova și UE este mai strânsă cu atât cetățenii au mai mult de câștigat. S-a liberalizat sistemul de vize, cetățenii pot călători fără vize în UE, sute de mii de oameni în fiecare an. Schimburile economice cu România sunt de trei ori mai mari decât cu Federația Rusă, cu UE de cinci ori mai mari decât cu Uniunea Vamală a președintelui Putin", a arătat Siegfried Mureșan.

