Siegfried Mureșan, în direct de la Strasbourg, cu trimisul special B1.ro: "Rezoluția privind Revoluția Română este recunoașterea sacrificiului făcut de poporul român în decembrie 1989" (VIDEO)

Europarlamentarul liberal Siegfried Mureșan a salutat primirea de către președintele Iohannis a distincției Charlemagne drept cel mai mare premiu primit vreodată de un politician român, premiu care arată că românii sunt apreciați la nivel european pentru eforturile lor de apărare a valorilor europene.

"Juriul premiului a spus foarte clar, președintele Iohannis a fost un constructor de punți între vechea și noua Europă pe toată durata carierei sale politice, a întărit relații între Europa de Est și Europa de Vest, deja ca primar al Sibiului a făcut Sibiul capitala culturală europeană în 2007 împreună cu Luxemburgul și a continuat după aceea să construiască punți între Europa de Est și Europa de Vest, să ducă la o poziție puternică a României pe plan european pe tot parcursul mandatului său de președinte. Obținerea acestui premiu este și o recunoaștere a luptei președintelui Iohannis pentru valori europene, pentru justiție, pentru dreptate, iar juriul a spus foarte clar că președintele României a fost în fața guvernelor care au atacat justiția, statul de drept, valori europene, combaterea corupție principalul apărător instituțional în toți acești ani, dar și apărărea valorilor europene de președintele Iohannis a fost unul din motivele principale pentru care i-a fost acordată distincție și este și un semnal de mulțumire și apreciere pentru milioane de cetățeni care au ieșit în stradă pentru a apăra valori europene. (...)

Este cea mai importantă distincție pe care un om politic român a obținut-o vreodată la nivel european. Acesta este un premiu ce se acordă unor personalități deosebite la nivel mondial pentru contribuția lor la unificarea europeană. (...) Îl aduce într-o ligă a marilor personalități europene și la nivel mondial. (...) Arată recunoaștere de care România, Europa de Est, se bucură la nivel european, nu suntem europeni de categoria a doua ci dacă ne facem treaba și suntem serioși precum milioane de români fac acasă și în diasporă și dacă ne facem treaba putem obține orice în Europa", a afirmat Siegfried Mureșan în interviul acordat de la Strasbourg trimisului special B1.ro.

