Sigfried Mureșan, despre nominalizarea Rovanei Plumb: "Lucrul cel mai important la care trebuie să ne uităm este dacă a reușit Viorica Dăncilă să obțină pentru România o poziție de vicepreședinte" (VIDEO)

Europarlamentarul PNL Siegfried Mureșan a atras atenția, în emisiunea "Bună, România" de pe B1TV, că în ciuda anunțului că Rovana Plumb a fost acceptată de von der Leyen pentru funcția de comisar european din partea României, acum un alt lucru este important.

Mai exact, dacă premierul Dăncilă a reușit să obțină și o funcție de vicepreședinte al Comisiei Europene pentru România având în vedere că statele din estul Europei vor fi cele care vor avea întâietate.

"Mai e cale lungă până la alegerea comisarului european din partea României. Primul lucru pe care vreau să îl spun este că cineva va fi comisar european din partea României pe următorii 5 ani este o chestiune foarte importantă deoarece acea persoană va fi principală persoană de interacțiune dintre România și instituțiile europene, va fi cel mai influent român în instituțiile europene la mult timp după ce guvernul Dăncilă va fi istorie.

Când s-au împărțit pozițiile de conducere - președinte al Parlamentului European, președinte al Comisiei Europene, al Consiliului European, înalt reprezentant pentru Politică Externă - Europa de Est a fost dezavantajată. Ca atare e clar că multe poziții de vicepreședinte în noua componență a Comisiei Europene vor reveni Europei de Est și eu am spus de la începutul lunii iunie Vioricăi Dăncilă că trebuie să obțină pentru România o poziție de vicepreședinte pentru că înaintea noastră Bulgaria a avut un vicepreședinte, Estonia, o țară de 2 milioane de locuitori, a avut de două vicepreședintele, Slovacia a avut de două ori, Polonia a avut președinte de Consiliu European și președinte de Parlamentul European.

Lucrul cel mai important la care trebuie să ne uităm mâine când Ursula von der Leyen anunță portofoliile este următorul: a reușit Viorica Dăncilă să obțină pentru România o poziție de vicepreședinte sau nu", a arătat europarlamentarul liberal.

Video will appear shortly. Please disable your ad blocker if you have one.