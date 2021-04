Sindicalistul șef de la metrou, Ion Rădoi, a oferit noi explicații controversate, pentru B1 TV, despre greva care a paralizat vinerea trecută Capitala.

Deși este acuzat că prin această acțiune a cauzat daune totale către Metrorex de 2,8 milioane de lei, Ion Rădoi a precizat joi seara, într-o intervenție telefonică la emisiunea “Bună România” că greva de la metrou a avut de fapt efecte pozitive, având în vedere că astfel s-a făcut economie cu energia electrică:

“Adică nu s-a făcut economie pentru că nu s-a mai plătit energia? Nu s-a consumat!”, a replicat Ion Rădoi. “Ce energie, au circulat trenurile și nu știam eu?”, a precizat Ion Rădoi.

Declarațiile lui Ion Rădoi au fost contrazise de furnizorii de energie. Greva de vinerea trecută de la metrou nu a fost anunţată nici furnizorului şi nici distribuitorului de energie din Bucureşti, astfel că întregul sistem energetic al Capitalei s-a aflat în dezechilibru, Metrorex fiind un mare consumator, a declarat, vineri, pentru Agerpres, Viorel Tudose, administratorul companiei Getica 95, furnizorul de electricitate al Metrorex.

El a precizat că în mai multe staţii a fost oprită alimentarea cu energie, dar nu de către furnizor, ci de către angajaţi ai metroului.

„Alimentarea este oprită în anumite staţii de metrou, iar zona Unirii este cea mai afectată. Getica 95 se delimitează de această acţiune. Noi am trimis energia în sistemul energetic naţional, iar acum suntem o victimă colaterală cu pierderi semnificative din punct de vedere financiar”, a susţinut Tudose.

