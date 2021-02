Singurul primar USR din judeţul Sibiu şi-a angajat consilieră o colegă de partid, din 32 de candidaţi

Singurul primar USR din judeţul Sibiu, Timotei Păcurar, din comuna Micăsasa, a anunţat luni, într-o conferinţă de presă, că a decis să își angajeze drept consilieră o colegă de partid, deși la concursul de angajare s-au înscris 32 de candidaţi.

Timotei Păcurar a fost consilierul fostului primar. După alegeri, Păcurar a devenit primarul comunei Micăsasa şi a ales, la rândul său, o persoană ca şi consilier al primarului, un post care nu necesită concurs, din spusele sale.



"Deocamdată am scos doar postul de consilier al primarului şi acolo nu era nevoie de concurs, dar am primit 32 de CV-uri, oameni foarte bine pregătiţi. Am ales şi avem o nouă colegă de două săptămâni. Urmează ca astăzi să scoatem postul de Cadastru la concurs, toate o să fie publice pe pagina primăriei. Totul o să fie transparent, să ne înconjurăm şi să creăm o echipă de oameni profesionişti, să facem una din cele mai faine comunităţi şi una din cele mai funcţionale administraţii locale. Cred că cei care au aplicat au încredere în noi şi vor să facă parte din echipă, 2.800 de lei net, sporul este doar norma de hrană", a precizat primarul Timotei Păcurar, potrivit Agerpres.

Primarul a explicat decizia prin faptul că din 32 de candidaţi interesaţi să se angajeze consilieri ai primarului USR din Micăsasa, doar cinci sunt localnici, restul erau din municipiile Sibiu şi Mediaş sau din restul judeţului. O parte dintre candidaţi au fost colegi de partid ai primarului.



"Cinci au fost din Micăsasa, restul din Sibiu, Mediaş, Blaj. Erau şi membri USR PLUS", a mai spus primarul din Micăsasa. "Noi aveam dreptul şi legea ne permite să alegem un om fără concurs, pe postul de consilier", a arătat primarul Timotei Păcurar.