Utilizarea violenței și a represiunii în Belarus din ultima perioadă a fost aspru criticată de liderii europeni.

Belarus este măcinată de o profundă criză politică din 9 august, când autoritățile l-au declarat câșigător al alegerilor prezidențiale pe Aleksandr Lukașenko, la putere încă din 1994.

Rezultatul oficial a fost puternic contestat în stradă, protestele fiind reprimate violent de forțele de ordine controlate de actualul președinte.

Recent, Preşedintele Belarus a declarat că țara sa își va închide frontierele cu Polonia şi Lituania.

„Suntem forţaţi să retragem trupele de pe străzi. Opriţi politicienii fără minte, nu-i lăsaţi să declanşeze un război”, s-a adresat Lukașenko țărilor vecine, anunţând închiderea frontierei vestice a Belarus.

În acest context, președinții celor două țări, cărora li s-a alăturat și seful statului român, Klaus Iohannis, au reacționat printr-un comunicat comun.

Declarația Președinților Lituaniei, Poloniei și României: Propunere pentru un Belarus Democratic

„Noi, Președinții Lituaniei, Poloniei și României, ca state membre ale Uniunii Europene:

susținând ferm libertatea și promovarea principiilor democratice,

evidențiind că alegerile libere, corecte și transparente sunt un drept democratic fundamental al oricărei națiuni,

recunoscând drept legitime rezultatele alegerilor doar dacă acestea sunt organizate în conformitate cu Pactul Internațional cu privire la Drepturile Civile și Politice și sunt monitorizate internațional,

admițând explicit că nimeni altcineva decât Poporul Belarusului are dreptul de a decide destinul pentru țara sa,

reasigurând asupra respectului nostru pentru o astfel de decizie realizată pe baze legitime,

înțelegând că un Belarus prosper, construit pe încredere socială și o viziune comună, este esențial pentru o Europă mai stabilă și mai sigură,

Ne declarăm voința să susținem Poporul Belarusului în construirea unui parcurs democratic, printr-o conducere de stat aleasă democratic, o societate civilă liberă, prin economie de piață și prin statul de drept;

Oferim expertiza noastră și know-how-ul pentru parcursul de reforme politice și economice, pentru construirea de instituții independente și pentru asigurarea unui mediu unde respectul pentru drepturile omului și libertatea de expresie sunt o normă fundamentală de neclintit a societății;

Credem că, în demersul de sprijinire a Poporului Belarusului, este util ca Uniunea Europeană - ca putere economică globală majoră - să propună un pachet de asistență pentru transformarea economică a Belarusului democratic. Pachetul ar trebui să includă, inter alia:

facilitarea comerțului cu Uniunea Europeană și asistență pentru negocierile de aderare la Organizația Mondială a Comerțului;

un regim liberalizat de vize, atunci când vor fi întrunite condițiile necesare;

asistență pentru diversificarea sectorului energetic și pentru securitatea energetică a Belarusului;

acces la resursele financiare pentru restructurarea și lansarea economiei belaruse de tip liberal;

prezență și activitate sporite ale Instituțiilor Financiare Internaționale pentru reformarea economiei belaruse și pentru sporirea investițiilor.

Adresăm un apel către Comunitatea Internațională de a se alătura Uniunii Europene și Statelor sale Membre în demersul de a pregăti o agendă pozitivă pentru Belarus, împreună cu un pachet de sprijin pentru tranziția politică, economică și socială a țării”, se arată în comunicatul celor trei țări.

Uniunea Europeană, SUA, Regatul Unit și Elveția condamnă situația din Belarus

La sfârșitul lunii august, Statele Unite, Regatul Unit, Elveția și Uniunea Europeană, în numele statelor membre ale UE reprezentate la Minsk, au elaborat o declarație comună, în care condamnă situația din Belarus.

„Suntem solidari cu oamenii din Belarus, care solicită respectarea libertăților fundamentale și a drepturilor fundamentale ale omului prin alegeri libere și corecte. Suntem frapați de demonstrațiile pașnice continue în Belarus. Acestea arată hotărârea și curajul poporului belarus pentru a căuta schimbări democratice.

De la alegeri, am asistat la utilizarea brutală și disproporționată a forței de către autoritățile de aplicare a legii împotriva protestatarilor pașnici și a cetățenilor obișnuiți. Am văzut dovezi ale numeroaselor răni care decurg din această utilizare a forței. Am fost informați despre nenumărate incidente de abuz și umilire a deținuților. Suntem solidari cu toate victimele violenței și abuzurilor. Ne alăturăm familiilor victimelor în întristarea lor. Cu durere și neîncredere am asistat la pierderea vieții, a suferinței și a încălcărilor demnității și dreptății umane în Belarus.

Condamnăm utilizarea disproporționată a forței și îndemnăm autoritățile din Belarus să oprească violența și amenințările de a folosi forța militară împotriva propriilor cetățeni ai țării și să elibereze imediat și necondiționat pe toți cei reținuți ilegal. Intimidarea și urmărirea penală bazate pe motive politice trebuie să înceteze”, se arată în declarația comună.