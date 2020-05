Guvernul Orban nu numai că nu a oprit șantierele marilor proiecte de investiții în infrastructură pe perioada stării de urgență, ba chiar le-a și accelerat, susține Lucian Bode, ministrul Transporturilor, în direct pe B1 TV, la „Dosar de politician” cu Silviu Mănăstire. Demnitarul a explicat că, în primele patru luni ale anului, au fost demarate lucrările pe aproape 70 de kilometri, urmând ca, până la finalul anului, să fie dați în lucru alți 80 de kilometri.



Situația proiectelor de infrastructură rutieră din România, prezentată de Lucian Bode, ministrul Transporturilor





„Aceasta este cea mai importantă informație. Șantierele nu s-au oprit. Nu numai că nu s-au oprit, au fost accelerate marile proiecte de investiții în infrastructură, în cea rutieră, dar și în celelalte, în feroviar, la metrou, la aeroport. Lucrările, șantierele nu s-au oprit. Acesta este cel mai important mesaj pe care l-au dat companiile în perioadă de criză. Am avut un dialog constant cu ei. Faptul că nu s-au oprit șantierele, faptul că am reușit, și vorbesc de șantiere deschise – la autostrăzi, de exemplu, și drumuri expres – de 164 de kilometri. Dintre acestea, aproape 70 de kilometri au fost șantiere deschise în primele patru luni. În perioadă de criză am reușit să intrăm cu utilajele”, a declarat Lucian Bode.

Ministrul a explicat că „a început Sibiu – Pitești, tronsonul I Sibiu – Boița, a început varianta ocolitoare Timișoara Sud, a început DN 2 – A2, a început drumul expres Craiova – Pitești, tronsonul I. Până la sfârșitul anului, eu cred că putem să începem lucrările pe încă 80 de kilometri, și anume pe centura sud a Capitalei – 52 de kilometri unde putem să începem lucrările în acest an. De asemenea, Autostrada Transilvania are cel puțin două tronsoane, Zimbor – Poarta Sălajului și Nușfalău – Suplacu de Barcău, unde vom anunța câștigătorul în maxim două, trei săptămâni. Dacă nu vin contestații, semnăm contractul”.

Referitor la contestațiile care, adesea, au întârziat multe proiecte de infrastructură, el a afirmat: „Să știți că lucrurile s-au schimbat. M-a întrebat premierul, într-o discuție recentă pe Sebeș – Turda. Discutând cu domnia sa, am constatat și noi că lucrurile merg mai bine, merg în direcția în care ne dorim. Am trecut de la teorii, de la desene prin studiourile de televiziune, la lucru efectiv. De ce se întâmplă lucrul acesta? În primul rând, comportamentul celor dinaintea noastră, pentru că au ținut foarte multe lucruri la sertar, așteptând să vadă cine semnalizează în stânga sau în dreapta. Mai pe înțelesul tuturor, lucrări care erau pregătite a fi lansate, erau ținute – nu anunțau câștigătorul, nu semnau contractul din motive doar de ei știute. Au ținut la sertar foarte multe proiecte, nu știu cu ce scop”.

Video will appear shortly. Please disable your ad blocker if you have one.

Premierul Ludovic Orban, despre autostrăzile țării





Situația proiectelor de infrastructură rutieră din România a fost abordată și de premierul Ludovic Orban, care nu demult a vorbit despre Autostrada Unirii. La fel de recent, liderul liberalilor trăgea un semnal de alarmă cu privire la lentoarea cu care s-au mișcat lucrurile în privința proiectului Sibiu – Pitești.

„Am fost un an și câteva luni ministrul Transporturilor. La începutul lunii mai 2007, am fost prezent la lucrările autostrăzii de centură a Piteștiului și după discuțiile pe care le-am avut cu constructorul, am anunțat împreună că vom finaliza restul de lucrări de aproape 47%, în șase luni, restul de 53% efectuându-se într-o perioadă de doi ani și zece luni. Peste șase luni am inaugurat tronsonul de autostradă de centură. De asemenea, studiul de fezabilitate pe tronsonul Sibiu-Pitești a fost finalizat în 2008. Astăzi suntem în mai 2020 și deși atunci era documentația tehnico-economică finalizată, erau pregătite documentațiile de licitație pentru selectarea consultantului tehnic, financiar și juridic, din 2008, de când am plecat din fruntea Ministerului Transporturilor, nu s-a construit un milimetru de autostradă între Pitești și Sibiu. Nu s-a mișcat nimic pentru o perioadă de aproape 12 ani. A trebuit să revenim noi la putere după 11 ani și câteva luni ca să se urnească acest proiect fundamental pentru România”, afirma Ludovic Orban, în 11 mai.