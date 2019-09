Social-democraţii mai dau, luni, un test major la Bruxelles, după ce săptămâna trecută l-au picat cu brio. Rovana Plumb va afla în cursul acestei zile decizia finală a Comisiei JURI.

PSD o susține în continuare pentru funcția de comisar european. Asta deşi candidatura Rovanei Plumb la postul de comisar european pentru Transporturi a fost respinsă de Comisia Juridică a Parlamentului European pe motive de integritate. Mai exact, din cauza unui împrumut de 800.000 de lei nedeclarat de aceasta în actele prezentate oficialilor de la Bruxelles.

Rovana Plumb, propunerea Vioricăi Dăncilă, a fost respinsă la votul de joia trecută de Comisia Juridică din Parlamentul European. Europarlamentarii au audiat-o pe Plumb şi i-au cerut mai multe detalii legate de împrumuturile luate și nedeclarate. Este vorba despre 800.000 de lei luați de la Elena Loghin, împrumut nespecificat în declarația de avere depusă la Bruxelles.

În replică, europarlamentara PSD susţine că a fost vorba despre o discrepanţă între prevederile din România cu cele de la sediul Comisie Europene. Adică, între declarația financiară conform codului de conduită al comisarilor, depusă în străinătate și declarația de avere depusă în România.

După ce a dat explicațiile cerute de deputații juriști, în favoarea Rovanei Plumb s-au exprimat la vot doar șase membri, iar 15 au votat împotriva candidaturii sale. Alți doi europarlamentari s-au abținut la vot. A fost pentru prima oară când un candidat pentru postul de comisar a primit un vot negativ în această comisie.

Președintele Parlamentului European David Sassoli a transmis, într-o scrisoare, Comisiei JURI că procedura pentru comisarul nominalizat Rovana Plumb este suspendată momentan.

Chiar si aşa, social-demoraţii o ţin pe a lor. Europarlamentarii PSD au anunţat, într-un comunicat, că vor continua toate demersurile în Parlamentul European pentru a o vedea pe Rovana Plumb comisar european. Iar liderul PSD, Viorica Dăncilă, abia întoarsă dintr-o vizită în Statele Unite ale Americii, şi-a arătat susţinerea, într-o postare pe contul său de socializare.

”Rovana are, în continuare, susținerea mea necondiționată. (...) Sper ca răspunsul comisiei JURI să fie unul pozitiv, în acord cu propunerea făcută de România și susținută de președintele Comisiei Europene”, a transmis Viorica Dăncilă.

Rovana Plumb era programată pentru audieri în comisiile transport și mediu pe data de 2 octombrie, ca parte a procedurii de desemnare în poziția de comisar european. Acest lucru s-ar putea să nu mai aibă loc, dacă Rovana Plumb va pica si utlimul test, la Bruxellles.

