Social-democrații cer plecarea Rovanei Plumb de la șefia PSD Dâmbovița: ”A demonstrat că între două avioane nu poate să conducă această organizaţie”

Deputatul Corneliu Ştefan și-a anunțat candidatura la șefia PSD Dâmbovița, susținând că actuala șefă a organizației, Rovana Plumb, ar trebui să plece din funcție pentru că nu a obținut rezultate bune la alegeri și nu a reușit să mențină unitatea, informează Agerpres.

„Am decis să îmi depun dosarul de candidatură pentru funcţia de preşedinte al organizaţiei PSD Dâmboviţa. (...) Proiectul nostru politic are în vedere scoaterea din izolare a acestei organizaţii, recâştigarea încrederii membrilor noştri de partid şi vrem să readucem organizaţiei ceea ce îi lipseşte în ultimul timp: unitate, spiritul de echipă şi nu în ultimul rând încrederea în victorie. (...) Nu a negat nimeni calităţile politice ale doamnei Plumb, dar vreau să aduc aminte că dânsa a mai avut un experiment de a conduce organizaţia PSD Vâlcea şi a plecat de acolo în condiţii mai rele decât de la Dâmboviţa. A demonstrat că între două avioane nu poate să conducă această organizaţie sau, mai grav, prin interpuşi. (...) Organizaţia PSD Dâmboviţa a fost condusă de un an de zile sub forma unui grup, un grup de interese, unor oameni care au pierdut toate bătăliile electorale pe la partidele la care au fost”, a declarat Corneliu Ştefan.

La rândul său, senatorul Titus Corlăţean a anunțat că îl spijină pe Cornelui Ștefan și a susținut că Rovana Plumb ar trebui să își retragă candidatura pentru șefia organizației.

„Eu cred că ar fi firesc ca doamna Rovana Plumb, având în vedere cât rău a făcut acestei organizaţii, să îşi retragă candidatura şi să nu participe la competiţia electorală de duminica viitoare. Ar fi un gest de normalitate şi de onorabilitate în politică. Eu îi spun că ar fi firesc să se retragă din această poziţie, pe care nu a onorat-o prin ceea ce a făcut domnia sa, fiul domniei sale şi toţi cei care au contribuit la dezastrul organizaţiei PSD Dâmboviţa în ultimele luni”, a declarat Titus Corlăţean.