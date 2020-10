Social-democratul Niculae Bădălău, după scorul slab de la alegerile locale: A sosit momentul să mă retrag din viața politică

Social-democratul Niculae Bădălău a anunțat că a venit momentul să se retragă din viața politică. Bădălău a demisionat în urmă cu o săptămână de la conducerea organizației PSD Giurgiu din cauza rezultatului slab înregistrat la alegerile locale din 27 septembrie.

Într-o postare pe Facebook, s-a adresat locuitorilor din județul Giurgiu, precizând că are certitudinea că aceștia vor ”crede în continuare în politicienii de stânga”.

"Dragi giurgiuveni, pentru noi toți, Giurgiu înseamnă „FAMILIE”, iar familia reprezintă totul: armonie, comunicare, înțelegere, respect și, nu în ultimul rând, iubire. Familia înseamnă „ACASĂ”, și Giurgiu este pentru mine, și cred că și pentru voi, „acasă”.

Este greu să rezumi în câteva vorbe o viață de om, dar pot spune că, timp de 30 ani, cât am fost în familia politică a social-democraților, am făcut tot ce a stat în puterile mele ca acest județ, și România, în ansamblul ei, să își atingă potențialul enorm de dezvoltare pe care îl are.

Alături de prietenii și colegii social-democrați am pus umărul alături de administrația locală și județeană pentru dezvoltarea comunității în care trăim cu toții. Toate proiectele de dezvoltare a județului au fost legate în mod direct de susținerea pe care am avut-o de la nivel central. (...)

A sosit însă momentul să mă retrag din viața politică.

Spuneam la început că GIURGIU ESTE FAMILIA MEA. Și când spun acest lucru mă refer la familia care, deși trece prin multe încercări, suișuri și coborâșuri, este întotdeauna ÎNCREZĂTOARE și UNITĂ. Așa îmi doresc să rămâneți în continuare!", a scris Niculae Bădălău.

Totodată, acesta le-a transmis colegilor săi că are încredere că vor continua proiectele deja începute.

”Experiența mea profesională de peste 30 de ani, acumulată atât în sectorul privat cât şi în cel public, precum şi experiența politică de 30 ani în PSD, mă fac să cred că dumneavoastră, dragi social-democrați giurgiuveni, veți continua munca mea cu IMPLICARE, PROFESIONALISM şi EXCELENŢĂ. (...) Am încredere în dumneavoastră dragi colegi și simpatizanți social-democrați giurgiuveni. Am certitudinea că veți crede în continuare în politicienii de stânga!”, a mai precizat Niculae Bădălău, în postarea sa.

Președintele PSD, Marcel Ciolacu, a anunțat pe 5 octombrie, la finalul unei ședințe a conducerii social-democraților, că în urma scorului slab de la alegerile locale, s-a luat decizia schimbării conducerii mai multor organizații județene.

”A fost o primă analiză după alegerile locale. Am luat fiecare județ în parte, am decis anumite schimbări în structura partidului. Începând de astăzi, președintele organizației de femei este doamna Doina Federovici, prima femeie președinte de consiliu județean din PSD. La organizația Giurgiu, domnul Bădălău s-a retras și a fost preluată interimar președinția de domnul Mina. La organizația Vrancea, am preluat eu, interimar, conducerea organizației. La Liga aleșilor locali, domnul Decebal Făgădu, deoarece nu a câștigat alegerile la Constanța, a fost înlocuit de domnul Cristian Gentea, noul președinte de la Pitești”, a anunțat Ciolacu, după ședința Consiliului Politic Național al PSD.

