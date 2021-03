Soluția premierului Florin Cîțu pentru a suplimenta personalul medical care se luptă cu pandemia: “La fel ca anul trect, folosim rezidenții” (VIDEO)

Premierul Florin Cîțu a precizat că va încerca să suplimenteze personalul medical din secțiile de ATI cu medicii rezidenți, așa cum s-a întâmplat în timpul celorlalte valuri. De asemenea, premierul a subliniat importanța campaniei de vaccinare pentru stoparea pandemiei de COVID-19:

“Sunt șeful Guvernului și responsabilul pentru campania de vaccinare, o campanie de avccinare care merge foarte bine, care a fost apreciată în Uniunea Europeană și va merge foarte bine și în perioada următoare.

În ceea ce privește numărul de personal, vă spun că, în discuțiile pe care le-am avut cu domnul Raed Arafat, ca și anul trecut, folosim rezidenții. Avem motivații pentru acești rezidenți pentru a fi folosiți în centrele de ATI.

Sunt și alte soluții pentru a avea centre de ATI mult mai mari pentru a avea mai mulți doctori, ne uităm la toate soluțiile”, a spus preierul Florin Cîțu.

Întrebat ce alte soluții a luat pentru a stopa valul trei al pandmeiei de COVID-19, premierul a răsouns:

“M-am ocupat de campania de vaccinare care este singura soluție de a elimina pandemia, alte soluții sunt doar pe termen scurt”, a spus premierul.

