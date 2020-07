Sondaj INSCOP: Nicușor Dan, candidatul Dreptei la Primăria Capitalei, are aproape 9% avans în fața Gabrielei Firea

Un sondaj de opinie realizat în perioada 20 - 26 iunie de INSCOP Research, la comanda PNL, arată că Nicușor Dan, candidatul Dreptei la Primăria Capitalei, ar fi votat de 54,5% dintre bucureștenii care au spus că vor merge la urne la alegerile locale. Gabriela Firea, actualul Primar General al Capitalei, susținută de PSD, ar fi votată de 45,6% dintre aceștia.

Nicușor Dan, avans în fața Gabrielei Firea în sondajul INSCOP

În perioada 20 - 26 iunie, INSCOP a realizat un sondaj la nivelul Capitalei, la comanda Partidului Național Liberal. 67,3% dintre respondenți au spus că vor merge la vot și au deja o opțiune.

Dintre cei care au susținut că se vor prezenta la urme, 54,5% s-au pronunțat pentru Nicușor Dan, candidatul Dreptei. 45,6%, în schimb, o preferă pe Gabriela Firea, actualul Primar al Capitalei, susținut pentru un nou mandat de PSD.

Totodată, 56,1% dintre cei chestionați au spus că lucrurile merg într-o direcție greșită în București, dar 40,3% cred că lucrurile merg în direcția corectă.

Datele au fost culese prin interviuri telefonice. Eșantionul a fost de 1.120 de persoane, reprezentativ pe categoriile sociodemografice semnificative, cu domiciliul permanent sau flotant în municipiul București. Eroarea maximă admisă a datelor este de ± 2.9%, la un grad de încredere de 95%.

Alegerile locale vor avea loc anul acesta, pe 27 septembrie.

În București și-au anunțat până acum candidaturile Gabriela Firea, susținută de PSD, și Nicușor Dan, susținut de toate partidele de Dreapta.

Nicușor Dan: Bucureștiul poate deveni un centru mondial de IT și industrii creative

Nicușor Dan este de părere că Bucureștiul poate fi transformat într-un centru mondial de IT și industrii creative, cu condiția să fie creat un mix de universități și zone de afaceri inteligente.

„Eu sunt un om care promovează dezvoltarea și Bucureștiul, după 12 ani de guvernare PSD, cred că are nevoie de o deschidere și de dezvoltare, de o conexiune cu mediul de afaceri. Noi nu am avut, și putem să facem asta, acest potențial dat de IT și de industriile creative. Avem 100.000 de oameni în București, care lucrează în IT, de exemplu, avem companii care se bat de la egal, la egal cu mari companii din lume. Avem acest potențial și putem să îl dezvoltăm, ca să creștem economic”, a susținut Dan, miercuri, pentru B1 TV.

Gabriela Firea, bilanț la patru ani de când conduce Primăria Capitalei

Gabriela Firea a făcut recent un bilanț al celor patru ani de când e Primarul General al Capitalei. Aceasta s-a lăudat cu înființarea companiilor municipale, despre care a spus că aduc bucureștenilor servicii de calitate.

„Prin înființarea companiilor municipale am făcut economii mari la buget și asigurăm proiecte de calitate pentru toți cetățenii. Compania Municipală de Consolidări a realizat doar în doi ani cât cei dinaintea noastră în 20 de ani și anume 200 de clădiri pericol public sunt puse în siguranță, iar 20 sunt deja consolidate”, a explicat Firea, continuând apoi lista exemplelor.

Edilul a vorbit și despre activitatea sa de când a izbucnit epidemia de coronavirus. Aceasta a mai ținut să sublinieze că, de când a apărut criza COVID-19, a ajutat cadrele medicale și personalul medical și „nu s-a ascuns sub pat”.