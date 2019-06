Deputat PSD, acuzații dure la Congres: Partidul e sufocat de impostori, de oameni transferați ca la fotbal

Deputatul PSD Sorin Bota a susținut sâmbătă, în discursul său de la Congresul PSD, că partidul a fost împânzit de „impostori”.

Între timp, Bota a anunțat că se retrage din cursa pentru funcția de președinte executiv, precizând că îl susține în continuare pe Eugen Teodorovici.

COȘMAR ÎN MUZICA POPULARĂ! S-A ÎNTÂMPLAT DUPĂ MOARTEA ILENEI CIUCULETE! FANII SUNT DEVASTAȚI (GALERIE FOTO)

Social-democratul a acuzat faptul că în PSD sunt prea mulți oameni „reevaluați” care vin din alte partide și care sunt susținuți pentru funcții de conducere în detrimentul PSD-iștilor vechi.

„Prea mulți vin la plăcinte și la război stau comod acasă”, a susținut Bota.

ȘOC LA PRO TV! FANII LUI CABRAL SUNT ÎN LACRIMI! "S-A SINUCIS CU O STICLĂ!" IMAGINI GREU DE PRIVIT (GALERIE FOTO)

„Azi stânga a început să fie divizată, PSD demonizat, pentru că PSD nu a reușit să fie inovator, să capteze electoratul, fără iluzii personale și obsesii colective. Am uitat să fim unitari în idei vorbe și fapte. E obligatoriu să adunăm în jurul nostru care să dea greutate politică. Acestea se obține fără a abdica de la valorile social-democrate. Nu se face ca acum când e sufocat de impostori, de oameni transferați ca la fotbal. Prea mulți vin la plăcinte, iar la război stau în confortul lor de acasă. Competiția trebuie să fie reală, nu pe grupuri de interese. Nu de pe 26 mai mi s-a luat albeața de pe ochi. Eu așa cred demult. O spun și am spus-o de multe ori și am avut demnitatea să o fac de fiecare dată. Poate aveam nevoie de un duș rece”, a spus Sorin Bota.