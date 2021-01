Ministrul Educației, Sorin Cîmpeanu, a anunțat că o să discute cu premierul Florin Cîțu posibilitatea ca profesorii să primească la salariu un bonus de performanță prin Programul Național de Redresare și Reziliență.

„Cadrele didactice merită un regim motivant de salarizare. Pe de altă parte există și o lege a salarizării. În costul standard per elev care are o componentă destinată salariilor, această componentă în ultimii 4 ani s-a dublat de la 3.024 de lei componentă destinată salariilor la 6.111 lei în 2020 componentă destinată salariilor. În același timp componentă destinată tuturor cheltuielilor școlilor, cheltuieli materiale, energie, alimentare cu apă, încălzire, cheltuieli cu substanțe de igienă, profesionale, în 2016 erau 321 de lei/elev acum sunt 387 lei/elev. Deci din punctul de meu de vedere, îmi asum această declarație, urgentă este o creștere semnificativă a costului standard per elev, pentru ca școlile din România să poată funcționa fără să neglijăm componenta salarială. Există posibilitatea, o să discut cu premierul să introducem poate o componentă salarială de motivare în funcție de performanță prin Programul Național de Redresare și Reziliența”, a declarat Sorin Cîmpeanu.

