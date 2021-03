Sorin Cîmpeanu: 135.000 de angajați din învățământ vaccinați anti-COVID-19, dintre care 45.000 au făcut și rapelul. Aproape 50% dintre cadrele didactice sunt vaccinate (VIDEO)

Un număr de 135.000 de angajați din sistemul de învățământ au fost vaccinați anti-COVID-19, dintre care 45.000 au primit și doza de rapel, a anunțat Sorin Cîmpeanu, ministrul Educației, care a precizat că datele nu includ imunizările efectuate miercuri și joi, precum și că au fost vaccinate aproape jumătate din cadrele didactice.

