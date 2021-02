Sorin Cîmpeanu a subliniat, la reuniunea miniștrilor educației din UE, necesitatea unor măsuri urgente pentru limitarea și recuperarea pierderilor cauzate de învățarea online

Sorin Cîmpeanu a participat, vineri, la reuniunea informală a miniștrilor educației din Uniunea Europeană, care s-a desfășurat în format de videoconferință. În intervenția sa, demnitarul a subliniat printre altele necesitatea unor măsuri urgente pentru limitarea și recuperarea pierderilor cauzate de învățarea online, a precizat Ministerul Educației.

„Astăzi, 19 februarie 2021, ministrul educației, Sorin Mihai Cîmpeanu, a participat la reuniunea informală a miniștrilor educației din Uniunea Europeană, desfășurată în format videoconferință. În cadrul reuniunii, organizată sub egida Președinției Portugheze a Consiliului Uniunii Europene, miniștrii educației din statele membre au participat la dezbaterea publică pe tema «Echitate și incluziune în educație și formare în vederea promovării succesului educațional pentru toți»”, se arată în comunicatul publicat vineri de Ministerul Educației.

Conform sursei citate, „în intervenția sa, ministrul educației a subliniat necesitatea unor măsuri urgente în vederea limitării și recuperării pierderilor cauzate de învățarea online, beneficiile oferite de un start solid în viață prin generalizarea educației timpurii și încurajarea competențelor socio-emoţionale încă de la cele mai fragede vârste, precum și importanța incluziunii prin asigurarea de șanse egale elevilor cu nevoi speciale”.

„În acest context, ministrul Sorin Mihai Cîmpeanu a declarat că România are o experiență relevantă în selectarea proiectelor Erasmus+ care au avut ca tematică incluziunea sau care au vizat participarea persoanelor cu oportunități reduse și s-a referit, de asemenea, la Cadrul de cooperare strategică în educație și formare profesională, recent adoptat, prin care va fi sprijinit schimbul de bune practici între statele membre”, se mai arată în comunicatul ministerului.

Sorin Cîmpeanu: Calitatea actului educațional a scăzut foarte mult – cauzele, predarea online și accesul dificil la tehnologie

În prima parte a lunii februarie, ministrul Educației declara că din cauza predării online și a accesului dificil la tehnologie calitatea actului educațional a scăzut foarte mult, iar „pierderile sunt mari și foarte mari”.

„Calitatea actului educaţional a scăzut foarte mult, din motive structurale, predarea online, şi din motive circumstanţiale, acces dificil la tehnologie. Ambele cauze au generat pierderi mari care trebuie recuperate în cea mai puternică măsură cu putinţă. Vom monitoriza acest program de ore remediale. Pierderile sunt mari şi foarte mari. Sunt diferenţe între şcoli, între clase şi între elevi. Este foarte greu de crezut că vom putea recupera tot. Încercăm să recuperăm cât mai eficient şi cât mai mult. Am insistat foarte mult pe interesul major pentru deschiderea şcolilor în format fizic, fără a neglija starea de sănătate. Am insistat pe dreptul la educaţie. Pentru a recupera pierderile, e nevoie de prezenţa fizică. Dacă ai pierdut ceva din cauza de online, nu are rost să încerci să recuperezi acel ceva pierdut tot în online”, spunea demnitarul, la Realitatea Plus, potrivit News.ro.