Sorin Cîmpeanu amenință cu demisia dacă Ministerul Educației va avea anul acesta un buget mai mic decât în 2020

Ministrul Sorin Cîmpeanu a dat de înțeles că va demisiona dacă Ministerul Educației nu va beneficia anul acesta de un buget mai mare decât cel din 2020.

„Am afirmat public, în mod repetat și deliberat, că, înțelegând constrângerile bugetare din acest an, care nu sunt specifice doar României, totuși am o așteptare clară: în valoare absolută, raportat la execuția pe 2020, bugetul Ministerului Educației în special și bugetul educației în general, să fie mai mare față de execuția bugetară pe 2020. Este un minim. Acest minim, dacă va fi asigurat, va fi același ministru la Educație. Dacă nu va fi asigurat, va fi un alt ministru la Educație, care știe să rezolve problemele fără resurse financiare”, a declarat Sorin Cîmpeanu, pentru DcNews.

Joi, Cîmpeanu a avut o discuție, la Palatul Cotroceni, cu președintele Klaus Iohannis. Șeful statului va face declarații de la ora 17.15.

Miercuri, Cîmpeanu se declarase „absolut convins” că suma de 530 de milioane de lei, cât a cerut pentru bursele elevilor, va fi cuprinsă în bugetul de stat pe acest an: „Eu pot să vă spun că de la început am avut această solicitare de cuprindere a burselor elevilor, e public ce am cerut de mai mult timp, într-un cuantum de 530 de milioane de lei. Asta înseamnă dublu față de cele 270 de milioane de lei cât au fost bursele elevilor în întreaga țară, din care 135 de milioane doar în București, deci o situație foarte gravă. Cei 270 de milioane au provenit exclusiv din bugetele autorităților locale. De data asta, răspunsul e da, sunt absolut convins că cel puțin 530 de milioane de lei destinați din bugetul de stat burselor elevilor, prin autoritățile locale, vor fi cuprinși în buget”.

Probleme cu bugetul pe 2021. România trebuie să se încadreze în ținta de deficit de 7%

Proiectul de buget pe 2021 trebuia să ajungă în dezbatere publică miercuri dimineață, dar acest lucru nu s-a întâmplat. Situația e dificilă, dat fiind că România trebuie să se încadreze într-un deficit de circa 7%, iar guvernanții trebuie să reducă pe cât posibil cheltuielile.

„E o țintă ambițioasă, curajoasă, și putem acum să ne încadrăm. Dar asta înseamnă că vor fi mai puține cheltuieli decât anul trecut. Despre investițiile mari, cele din infrastructură, în economie, atragerea investitorilor, ele sunt asigurate în 2021 și din PNRR (Planul Național de Redresare și Reziliență) sunt convins că multe, multe domenii vor avea finanțarea necesară, că e nevoie de creștere economică.

Atât se poate în 2021, că să scazi de la un deficit de 10% la 7% e un efort. Cam ăștia sunt banii pe care îi putem distribui în 2021, așa încât salarile, pensiile și investițiile să nu aibă de suferit. Dacă se putea mai mult, sunt convins că s-ar fi făcut, dar acum ăsta e bugetul", declara, miercuri, vicepremierul Kelemen Hunor (UDMR).