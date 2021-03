Sorin Cîmpeanu: Apreciem punctele de vedere ale întregii societăţi, dar unul singur va plăti cu funcţia, cu imaginea şi va plăti şi în instanţă dacă lucrurile nu ies bine (VIDEO)

Sorin Cîmpeanu, ministrul Educației, a ținut să precizeze, joi, că apreciază toate punctele de vedere din societate referitoare la situația din învățământ în contextul pandemiei, dar doar o persoană va plăti cu funcția dacă lucrurile nu merg bine.

„Apreciem punctele de vedere ale întregii societăţi, dar în această zi de Bună Vestire vă dau şi o veste: unul singur îşi asumă răspunderea, unul singur va plăti cu funcţia, cu imaginea şi va plăti şi în instanţă dacă lucrurile nu ies bine. În rest, toţi ceilalţi suntem egali şi ne exprimăm opinii care sunt foarte importante şi de care trebuie să ţinem seama”, a declarat Sorin Cîmpeanu.

